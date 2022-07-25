GELECEĞİN GIDASI BAKLAGİLLER



Gıda sektörüne yön veren kuruluşları bünyesinde toplayan İstanbul Ticaret Borsasının aylık olarak düzenlediği “Borsa Meydanı’nda Sektörler Konuşuyor” toplantıları devam ediyor. Her ay belirli bir alt sektörün paydaşlarının bir araya geldiği toplantılarda sorunlar ve çözüm önerileri geniş yelpazede ele alınıyor. Ocak ayında hububat ve bakliyat sektörü ile başlayan online toplantılar serisi Şubat’ta süt ve süt ürünleri, Mart’ta zeytin ve zeytinyağı, Nisan’da bal, Mayıs’ta baharat, Haziran’da kuruyemiş sektörleri ile devam etmişti.

Çok ses getiren toplantılar serisinin bu ayki başlığı ise sağlıklı beslenme konusunda öne çıkan baklagiller olacak. “Geleceğin Gıdası: Baklagiller” başlığı ile yapılacak etkinlikte konunun paydaşları bir araya gelerek sektörü değerlendirecek. İzleyenlerin de soru ve yorumları ile katılımına açık olan toplantının sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacak.

28 Temmuz 2022 saat 14:30’da İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral’ın açılış konuşması ile başlayacak etkinliğin Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak.

Küresel Bakliyat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Cindy Brown’ın bir video mesajının da yayınlanacağı online panelin konuşmacıları şöyle:

Abdullah Özdemir - Ulusal Baklagil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret Borsası Başkanı

Dr. Andaç Kolukısa - Küresel Bakliyat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Akyürek - PAKDER Tarım Ürünleri, Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği Başkanı

Mehmet Reis - Reis Bakliyat

Tevfik Dinçer - İTO Meclis Üyesi - Dinçer Bakliyat

Şemsettin Memiş - İSTİB Meclis Üyesi - Başhan Bakliyat

Mahmut Özdemir - İSTİB Bakliyat Meslek Komitesi Başkanı - Nas Bakliyat



Katılım linki:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_In1fRWsmQmmOX5yECUDGsA