"Geleceğin Kadın Liderleri"nin bu yılki durağı Trabzon

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle sürdürülen "Geleceğin Kadın Liderleri" programı kapsamındaki eğitimler, bu yıl 25-26 Ekim'de Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, şirketin, KAGİDER ile genç kadınların iş yaşamına katılımını artırmak amacıyla yürüttüğü uzun soluklu çalışmalardan biri olan "Geleceğin Kadın Liderleri" projesi 2018 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

Bu yıl Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ve KAGİDER iş birliğiyle verilen "1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü"ne hak kazanan "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin 25-26 Ekim’de Trabzon’da yapılacak eğitimlerine yaklaşık 100 genç kadının dahil edilmesi hedefleniyor.

Eğitime katılmak isteyen genç kadınlar, 17 Ağustos’a kadar "geleceginkadinliderleri.org" adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.





- Hedef, iş hayatına daha donanımlı bir başlangıç





Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı çerçevesinde yürütülen "Geleceğin Kadın Liderleri" projesi kapsamında KAGİDER ve Sanofi, genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için çalışmalar yürütüyor. Program içeriğindeki eğitimler sayesinde genç kadınlara iş hayatına atacakları ilk adımda büyük destek veriliyor.

Program kapsamında üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrenciler arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan kadınlar seçiliyor. Seçilen genç kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaçları olan bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği veriliyor. Eğitimlerde genç kadınların iş bulma süreçlerinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyimler de paylaşılıyor.

"Geleceğin Kadın Liderleri" projesinde 2 gün süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim veriliyor.

Eğitimler sonrasında programdan mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimci ve mentorlardan ve daha önce programdan mezun olmuş diğer geleceğin kadın liderlerinden destek alıyor.

2010 yılında başlanılan programdan bugüne kadar mezun olan 600 genç kadın, yüzde 95 oranında farklı sektörlerde istihdam edilerek kariyerlerine devam ediyor.

İş hayatında giderek sayıları artan "Geleceğin Kadın Liderleri" programının mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla da birbirlerine destek veriyor.





