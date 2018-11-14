"Geleceğin KaraKartalı"na Felis'ten 3 ödül birden

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve Beşiktaş JK tarafından dünyanın ilk dijital scouting projesi olarak hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesi, pazarlama iletişiminin en prestijli ödüllerinden MediaCat Felis Ödülleri'nde 3 ödül birden aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone ve Beşiktaş JK, yaratıcı işlerle aldıkları ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Vodafone ve Beşiktaş JK'nın Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak üzere, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olarak hayata geçirdiği "Geleceğin KaraKartalı", pazarlama iletişiminde Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 13’üncü yaşını kutlayan MediaCat Felis Ödülleri’nden bir "Büyük Ödül" ve iki "Başarı Ödülü" olmak üzere toplam 3 ödülle döndü.



"Geleceğin KaraKartalı", "Markalı İçerik ve Eğlence-Spor Olaylarında Dijital" kategorisinde Büyük Ödül alırken, "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik-Spor Alanı" ve "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik-Çocuklara ve Gençlere Yönelik" kategorilerinde Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.



"Beşiktaş'ın Geleceğine Kanat Ger" temasıyla hayata geçirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesi için Türkiye genelinde 36 bin kilometre yol kat edilerek 500 bin çocuk ve ebeveyne ulaşıldı.

Proje için oluşturulan online sisteme tüm Türkiye’den toplam 4 bin 500'e yakın video yüklendi. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen bu videolar için 60 binden fazla oy kullanıldı. İstanbul'daki büyük final sonrası 9 çocuk Beşiktaş JK altyapısına girmeye hak kazandı.

