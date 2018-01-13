"Geleceğin Mimarı Öğretmen Buluşmaları" programı

EDİRNE (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Bütün düzenlemelerimizde temel referans olarak öğretmenlerin refahını, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesini temel prensip olarak aldık." dedi.

Tekin, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Geleceğin Mimarı Öğretmen Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de verimli bir eğitim öğretim sürecinin yaşandığını söyledi.

Öğretmen söyleşisi şeklinde gerçekleşecek programın ilkini Edirne'de düzenlediklerini belirten Tekin, etkinliğin yansımalarını sahada göreceklerini ifade etti.

Öğretmenlere değer verdiklerini vurgulayan Tekin, "Öğretmenlerimizin hem toplumsal statüleri hem çalışma koşulları bu amaca ve hedefe uygun dizayn edilsin diye çaba sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün kamuoyunda öğretmenlerle ilgili attıkları bazı adımların tartışıldığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bütün düzenlemelerimizde temel referans olarak öğretmenlerin refahını, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışabilmesini temel prensip olarak aldık. 'Bütün bunların devlet politikası haline gelmesi gerekiyor' dedik. 'Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümet öğretmenle ilgili neler yapılabileceğini, neleri nasıl yapacağını bir resmi vekisaya döksün' diyerek Öğretmen Strateji Belgesi oluşturduk. Ardından bu strateji belgesine uygun bir şekilde öğretmen yeterlilikleriyle ilgili konular kamuoyunda çok tartışıldı, konuşuldu, bütün bunları sizlerle paylaştık. Üzülerek ifade edeyim, bu paylaştığımız şeyler maalesef kamuoyunu yönlendiren mekanizmalarda çok sağlıklı bir şekilde, anlatılmadı. Üzgünüm ama öğretmen arkadaşlarımız da pek ilgi duymadılar."

Yusuf Tekin, tüm öğretmenlerin Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmen Yeterlilikleri Belgesi'ni incelemesi gerektiğini belirtti.

Her olayı açıkça anlattıklarını vurgulayan Tekin, "Ama gazetelere nasıl intikal ediyor? Bundan yaklaşık olarak bir ay önce YÖK Başkanımız ve eğitim fakültelerinin dekanları toplantı yapıyor. O toplantıda dekanlarla sohbet yaptık. Onlara söylediğim şey şu, eğitim fakülteleri bünyesinde zaten şu anda okullarda uygulama dersi var. Yani eğitim fakültesinde çocuklarımız okullarımıza gidiyorlar, bir öğretim üyesi ve bir öğretmenin danışmanlığında ders uygulamalarına katılıyorlar. Ben, 'Bu uygulamalarla ilgili kayıtlar sağlam tutulmuyor, biz bu kayıtları sağlam tutup, sonra da bu verileri öğretmen mülakatlarında kullanacağız' dedim. Ertesi gün gazetelerde haber nasıl çıktı. 'Müsteşar öğretmen mülakatlarına şimdi de staj şartı getirdi.' Arkadaşlar bu çok trajik bir örnek ama maalesef tablo bu." diye konuştu.

Müfredat değişikliği sürecinde de haksız eleştiriler aldıkları dile getiren Tekin, öğretmenlerin doğru bilgiye ulaşmaları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarını daha fazla takip etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tekin, eğitim öğretime ilişkin yapılacak her uygulamada öğretmenler ve sivil toplum örgütleriyle de görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve öğretmenler katıldı.