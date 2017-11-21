Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ODTÜ TEKNOKENT Ercan Uysal hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu'na doğru

- Forum kapsamındaki ikinci uluslararası hazırlık konferansı Malezya’da düzenlendi

Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu'na doğru

İSTANBUL (AA) - İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) tarafından düzenlenecek Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu'nun ikinci uluslararası hazırlık konferansının Malezya'da gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul merkezli İKGF-Dİ'den yapılan açıklamada, Putrajaya 2017 İslam Dünyası Gençlik Başkenti programı kapsamında Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi iş birliği ile "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu: Malezya Vizyonu" konferansının yapıldığı belirtildi.

Çeşitli ülkelerden 150'si genç 180 akademisyenin katıldığı bildirilen konferansta, İslam dünyasının genelini ilgilendiren konuların dört ayrı oturumla ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, programın açılış konuşmasını yapan Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Khairy Jamaluddin, İKGF-Dİ'ye İslam dünyasının tamamını kapsayan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleriyle başarılı bir iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası projeler için tebrik ederek, forumun Müslümanları, özlemle beklediği fikri inkişafa tekrar kavuşturacağına olan inancını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov'un konuşmasının İKGF-Dİ Başkan Yardımcısı Abdurrahman Topbaş tarafından okunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da, 2018 yılı nisan ayında, İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz ilk Uluslararası Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu, Müslüman dünyanın fikir üretim merkezi olacaktır, İKGF-Dİ'nin yıllar süren çabaları sonucunda çok şükür bu noktaya ulaşılmıştır."

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zaleha Kamaruddin'in konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Türkiye'de gerçekleştirilecek ana konferansa destek sunmayı sürdüreceklerini vurguladığı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumuİslam Konferansı Diyalog Ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5