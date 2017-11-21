Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu'na doğru

İSTANBUL (AA) - İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) tarafından düzenlenecek Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu'nun ikinci uluslararası hazırlık konferansının Malezya'da gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul merkezli İKGF-Dİ'den yapılan açıklamada, Putrajaya 2017 İslam Dünyası Gençlik Başkenti programı kapsamında Malezya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi iş birliği ile "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu: Malezya Vizyonu" konferansının yapıldığı belirtildi.

Çeşitli ülkelerden 150'si genç 180 akademisyenin katıldığı bildirilen konferansta, İslam dünyasının genelini ilgilendiren konuların dört ayrı oturumla ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, programın açılış konuşmasını yapan Malezya Gençlik ve Spor Bakanı Khairy Jamaluddin, İKGF-Dİ'ye İslam dünyasının tamamını kapsayan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleriyle başarılı bir iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği uluslararası projeler için tebrik ederek, forumun Müslümanları, özlemle beklediği fikri inkişafa tekrar kavuşturacağına olan inancını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov'un konuşmasının İKGF-Dİ Başkan Yardımcısı Abdurrahman Topbaş tarafından okunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da, 2018 yılı nisan ayında, İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz ilk Uluslararası Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu, Müslüman dünyanın fikir üretim merkezi olacaktır, İKGF-Dİ'nin yıllar süren çabaları sonucunda çok şükür bu noktaya ulaşılmıştır."

Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zaleha Kamaruddin'in konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Türkiye'de gerçekleştirilecek ana konferansa destek sunmayı sürdüreceklerini vurguladığı belirtildi.

