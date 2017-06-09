İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'tan etkilenerek asker olmak isteyen İzmirli kız öğrenciler, şehidin annesine mektup yazarak acısını paylaştı.

İlk kadın ilçe jandarma komutanı Songül Yakut'un helikopter kazasında hayatını kaybetmesi kendilerini derinden etkileyen Çiğli ilçesindeki Gülen Kora Ortaokulunun kız öğrencileri, hislerini şehidin annesine ulaştırmak, acısını paylaşarak ona destek olmak için mektup yazmaya karar verdi.

Öğrenci temsilcisinin durumu okul idaresine iletmesi üzerine, okulda "mektup kampanyası" başlatıldı ve kısa süre içinde onlarca mektup yazıldı. Annenin acısını paylaşan öğrenciler, mektuplarında "öyle cesur bir kız yetiştirdiğin için gurur duymalısın" diye seslendi.

Mektuplar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katılımıyla okulda düzenlenen etkinlikle Sebahat anneye ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. Jandarma, öğrencilere gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti, hediyeler verdi.

-"Annenin üzüntüsünü hafifletebileceğini umuyorlar"

Okul müdürü Kubilay Özduran, AA muhabirine yaptığı açıklamada 31 Mayıs'taki kazada şehit olan 13 askerin, öğrencileri derinden üzdüğünü söyledi.

Kadın subayın annesine mektup yazma konusunda öğrencilerden talep geldiğini kaydeden Özduran, "Şehidimizin annesine destek olmak istediler. Ona kendi duygularını aktardılar. Tamamıyla kendi duygu ve düşüncelerini kağıda yansıttılar. Duygu bütünlüğü çok yüklü. Burada öne çıkan şey vatan sevgisi, vatan uğruna gerekiyorsa kendi canından vazgeçebilme sevdası. Çocuklarımız, annenin üzüntüleri hafifletebileceğini umuyorlar." diye konuştu.

Okulun 5. sınıf öğrencisi Eylül İkra Noylan da helikopter kazasını haberlerde gördüğünü, çok duygulandığını anlattı. Kızıyla yaşayan anne Sebahat Yakut'a içinden geçenleri aktarmak istediğini ifade eden Noylan, şöyle devam etti:

"Mektubumda Sebahat anneye böyle cesur bir çocuk doğurduğu için çok şanslı olduğunu yazdım. Onunla gurur duyması, göğsü kabarık şekilde gezmesi gerektiğini anlattım. Songül Yarbay'ın büyük bir örnek olduğunu yazdım. Bir mektup da Songül Yarbaya yazdım. Ne kadar cesur olduğunu belirttim. Ona sorular sordum, 'yarbay olmak zor mu, görevini yaparken neler hissediyordun' gibi."

Noyan, ileride Songül Yakut gibi cesur bir asker olmak istediğini vurgulayarak, "Vatanımı korumak için asker olmak istiyorum. Milletime sahip çıkmak istiyorum. Songül Yarbay benim için örnek, tüm kadınlara örnek." dedi.

7. sınıf öğrencisi İrem Ekran da ailesinde çok sayıda polis ve asker olduğunu, Songül Yarbay'ın görevini cesurca yaparken şehit olmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Ekran, "Songül Yarbay gibi olmak isterim. Bu olaydan önce de asker olma isteğim vardı zaten. Bu olaydan sonra Songül Yarbay benim için idol oldu." ifadelerini kullandı.

- Mektuplardan

6. sınıf öğrencisi Eylül Yıldız, "Kızınızı özlüyor musunuz?" diye başladığı mektubunda "Kızın bu vatanı korumak için canını verebilecek bir askerdi. Kadınlara örnek bir asker. Yaşamının en güzel yıllarında öldüğü için belki rahatsızsınız bu durumdan ama inanın şehidimiz mutludur. Çünkü vatanını korumak için ölmek mükafattır." dedi.

5. sınıf öğrencisi Sudenaz Aslan da mektubunda, "Siz 1976 yılında Malatya'da tüm Türk milletinin kadınlık gururu olan Şehit Yarbay Songül Yakut'u dünyaya getirdiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Songül Yarbay ve onun gibi şehitler sayesinde bu vatan ayakta duruyor. Artık binlerce kızın ve oğlun var. Sebahat anne, kalbimiz seninle." ifadelerini kullandı.