Geleceğin tekstil mühendislerine müjde

Türkiye’nin ihracat ve istihdamda lider sektörlerinden tekstil ve hazırgiyim sektörleri tarafından başarılı gençlerin tekstil mühendisliklerini tercih etmesi için yürütülen “Modanın Mühendisleri Projesi”nde, tekstil mühendisliğini tercih edecek başarılı gençlere burs verilmesi konusunda son aşamaya gelindi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Burak Sertbaş, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleşen seminerde burs konusu ile ilgili detayları paylaştı.



Modanın Mühendisleri bilgilendirme sunumları tam gaz sürüyor



EHKİB tarafından yürütülen ve başarılı öğrencilerin tekstil mühendisliği bölümlerine yönlendirilerek sektörün ihtiyacı olan kaliteli mühendis ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı amaçlayan “Modanın Mühendisleri” kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen projede, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Konferans salonunda rehber öğretmenlere yönelik bir seminer düzenlendi. Prof. Dr. Uğur Batı’nın konuşmacı olduğu etkinlikte EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ve İzmir İl Milli Eğitim Müdür Öner Yaşhi açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.



Başarılı öğrencilere ‘tekstil mühendisliği’ bursu



Proje hakkında katılımcıları bilgilendiren Sertbaş, Modanın Mühendisleri projesi kapsamında üniversiteye hazırlanan, kariyerini belirleme dönemindeki lise öğrencilerine “tekstil mühendisliği”ni en doğru şekilde tanıtmak, bölüm üzerindeki yıllar içinde oluşan olumsuz algıyı gidermek, bu bölümden mezun olan tekstil mühendislerinin iyi şirketlerde iyi konumlarda olduğunu öğrencilere göstermek için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Sertbaş sözlerine “Çalışmalarımız arasında bilgilendirme sunumları, okul ziyaretleri, velilere yönelik AVM’lerde stant açılması vb. etkinliklerin yanı sıra Türkiye’deki aralarında EHKİB’in de yer aldığı 10 Hazırgiyim - Konfeksiyon ve Tekstil İhracatçıları Birliğinin katılımı ile burs projemiz var. Tüm bu çabalarımız sektörümüzün mühendis ihtiyacını karşılama ve tekstil mühendisliği bölümlerine kaliteli öğrenci girdisi sağlayarak başarılı mühendisler yetiştirmek amacını taşıyor” şeklinde devam etti.



Burs duyurusunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayından sonra gerçekleştirileceğini belirten Sertbaş, proje kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda İlk 20 bine giren öğrenciler arasından tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere asgari ücret, ilk 20 bin ile 50 bine giren öğrencilerin arasından tekstil mühendisliği bölümlerini tercih eden öğrencilere asgari ücretin %75’i ve 50 bin ile 80 bin arasında giren öğrencilerden tekstil mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs verileceğini belirtti.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yaşhi ise tekstil sektörünün Türkiye’nin geleceği için çok önemli olduğunu bu nedenle EİB’in projesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. Bu proje kapsamında sevilen hocaları öğretmenler ile buluşturma noktasındaki taleplerinin yerine getirilmesinden duyulan memnuniyeti paylaşan Yaşhi, proje kapsamında iş birliklerimiz, ortak çalışmalarımız devam ediyor şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından konuk konuşmacı Prof. Dr. Uğur Batı katılımcı rehber öğretmenlere yönelik bir sunum gerçekleştirdi.