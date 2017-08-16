"Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" başladı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen, "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"na katılımlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt, çini, kalemişi ve kat'ı olmak üzere 8 ayrı dalda gerçekleştirilecek yarışmanın koordinatörlüğünü Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Berk üstlendi.

"Sadakat" teması altında düzenlenen yarışma, geleneksel sanatlara son yıllarda artan ilginin devamını sağlayıp, sanata gönül veren insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası katılıma da açık olan yarışmaya sadece bir eserle ve bir dalda katılabilecek olan sanatçılar, 1-30 Aralık tarihleri arasında eserlerini teslim edebilecek.

Yaş ve eğitim sınırı olmaksızın tüm amatör ve profesyonel sanatçıların katılımına açık olan yarışmada, birincilik ödülünü kazanan eser sahibi 12 bin lira, ikinci 8 bin lira, üçüncü 6 bin lira ile ödüllendirilecek. Teşvik ödülüne layık görülen ilk 2 sanatçı ise 2 bin liralık ödülün sahibi olacak.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda yarışmayı kazananlar, 15 Ocak 2018'de açıklanacak. Ödül töreni ve sergi açılışı ise 24 Şubat 2018'de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, belediye olarak kültür sanat etkinliklerinin, toplumsal dönüşüme ne denli katkı sağladığının farkında olduklarını belirterek, "Periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz kültürel etkinlikler ve eğitimlerin yanı sıra 5 yıldır Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nı düzenliyoruz. Yarışmaya olan katılım her sene giderek artıyor. Seçim işi zorlaşsa da bu durum bizi memnun ediyor. Yarışmaya uluslararası sanatçıların, akademisyenlerin katılım göstermesi ve kültür sanat kurumlarının projeyi desteklemesi bizim için gurur verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sanatçıların eserleri 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Detaylı bilgiye "www.geleceginustalari.ist" adresinden ulaşılabilecek.