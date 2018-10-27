Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon Bursa türk Renault
Kışlık bakım uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Doğal gaz kesintisi yok
Gaz kesintisi yok
Renault’a 6 ödül
Renault’a 6 ödül
Devlet büyütecek
Devlet büyütecek
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı

Gelecek hafta havalar ısınacak

- Türkiye, gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak

Gelecek hafta havalar ısınacak
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta ortasından bu yana ülkeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk etti.

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre, Türkiye'nin, gelecek hafta boyunca yüksek basınç merkeziyle Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor, bu nedenle yağış beklenmiyor.

Yüksek basınç ve açık havadan geceleri radyasyon kaybı sebebiyle Marmara bölgesi ile yurdun iç kesimlerinde gece ve özellikle sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus oluşumu meydana gelebilecek.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta boyunca hissedilir derecede artarak iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 5-8 derece, doğu bölgelerinde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta günün en yüksek sıcaklıklarının Erzurum’da 16, Afyonkarahisar’da 21, Ankara, Konya, Malatya ve Trabzon’da 22, Samsun ve Diyarbakır’da 23, İstanbul’da 25, Bursa’da 26, İzmir’de 28, Adana’da 29, Antalya’da 30 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Öte yandan yarın kuzeybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Don UyarısıMeteoroloji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1