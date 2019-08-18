Gelecekleri için ortak proje ürettiler

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) tarafından desteklenen, Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Sosyal Toplum ve Kadın Girişimcileri Arasındaki İş İlişkileri ve Networkü Güçlendirme ve Tecrübelerinden Faydalandırma Projesi’’ ile kadınların iş hayatında daha aktif olması hedefleniyor. Proje, Yunanistan’da Pire Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Odası, İspanya’da Santiago Compostela Ticaret Odası ve Türkiye’de EGİKAD’ın desteği ile Işınsu Kestelli öncülüğünde İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülmektedir.



Yunanistan, İspanya ve Türkiye’de kadın girişimcinin durumu, sosyal yaşam standartları, devletin kadınlara sağladığı desteklerle ilgili bilgiler toplanarak, ülkelerin eksik olduğu noktalar birbirlerinden örnekler alınarak giderilmektedir. Hedeflenen proje ile ilgili ilk toplantı Yunanistan’ın Pire şehrinde yapılırken, ikinci toplantı İspanya’da yapılacaktır. Toplantılarda üç ülkeden gelen makaleler toplanacak ve ülkelerde kullanılacak anket soruları hazırlanacak. 15 ay sürecek olan projenin son toplantısının adresi ise Türkiye.



Kadınlara iyi şartlar sunulması için çalışılacak



Proje ile değerlendirmede bulunan Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, proje kapsamında kadınların iş dünyasına katılımlarını sağlamak ve verimliliklerin arttırılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Üç ülke arasında gerçekleştirilecek projenin son ayağının Türkiye’de yapılacağını belirten Antitoros, “Avrupa Birliği tarafından fonlanan bu proje, hiçbir kar amacı gütmeden sadece kadınların haklarını iyileştirme ve geliştirmek için yapılıyor. İzmir Ticaret Borsası ile beraber çalışacağız. Bu proje ile ilgili EGİKAD bünyesinde bir komite kurduk. Bu proje hem Avrupa’da hem ülkemizde kadınların daha iyi şartlar altında iş yaşamında kendilerine yer bulmalarına destek olacak” dedi.



Geniş network ağları sunulacak



İspanya, Yunanistan ve Türkiye’de kadın işgücü ile ilgili verilerin paylaşılarak, eksikliklerin tamamlanmasının projenin amacı olduğunu söyleyen EGİKAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Başkan Yardımcısı olan Işın Yılmaz, projenin sadece İzmir’i değil tüm Türkiye’yi kapsadığını vurguladı. Proje kapsamında yüz kadının farklı konularda eğitim alacağını ifade eden Yılmaz, “Türkiye’de kadının iş dünyasına katılımını arttıracak ve geniş networke ulaşmasını sağlayacak bu proje, kadınlarımızın hayatını biraz daha kolaylaştıracak” diye konuştu.



EGİKAD VE İzmir Ticaret Borsası işbirliği



Bu projede iş birliği halinde olan ülkelerle bilgi alışverişi yapmanın hem projeyi hem de kadının iş hayatındaki yerini kuvvetlendireceğini söyleyen Proje Koordinatörü Şahika Aşkıner, EGİKAD ve İzmir Ticaret Borsası’nın ortak veri tabanı ile daha verimli bir çalışma yapacaklarını belirtti. Üç ülkede eş zamanlı olarak çalışılacağını belirten Aşkıner, “Kadınlarla ilgili üç ülkeden makaleler toplanacak ve bu makalelerden anket soruları hazırlanacak, anket sonuçları ortak bir havuzda toplanarak ülkeler bilgilendirilecek. Böylelikle kadının iş hayatında yaşadığı sorunlar tespit edilerek bu sorunlar üzerinde eğilinmesine vesile olacak” dedi.