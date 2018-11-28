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"Gelecekte okullar kapanabilir"

-Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel: -“Bana göre okullar gelecekte kapanacak. Hatta kapanmaktan da ziyade okullar kesinlikle evrilecek ve misyonu ve mantığı değişecek”

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İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, “Bana göre okullar gelecekte kapanacak. Hatta kapanmaktan da ziyade okullar kesinlikle evrilecek ve misyonu ve mantığı değişecek.” dedi.

Bahçeşehir Koleji’nin katkılarıyla Webrazzi tarafından İstanbul’da teknoloji ve dijitalin dönüşümü, oyun sektörü, etkili pazarlama, e-spor ve paranın dijital dönüşümü gibi konuları ele alan “Gelecek söyleşileri” (Future Talks) isimli etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Dijital nesli ne bekliyor?” konulu söyleşide konuşan Yücel, dijitalleşmenin hayatın her alanına girdiğini söyledi.

Özellikle kendi nesillerinin çok büyük bir dönüşüme tanıklık ettiğini belirten Yücel, “Hatta bana göre şu an dijital evrimin tam ortasındayız. Özellikle bizim nesil çok büyük bir dönüşüme tanıklık etti. İlkokuldayken benim yaptığım en büyük deney pamuktan fasulye üretmekti. Daha sonra hayatımıza bilgisayarlar, robotlar vs girdi.” diye konuştu.

Yücel, “Şu an ortaokul öğrencileri kendi robotlarını üretiyorlar, bunları üretmekle yetinmiyorlar aynı zamanda yurt dışında robotik olimpiyatlarına katılıyor ve o yarışmalarda hem kendi okullarını hem de ülkelerini temsil ediyorlar. Bizim nesil bu son 15 yıldaki değişikliğe çok ciddi şekilde tanıklık etti.” dedi.


-"Öğretmenlerin rolü artacak"


Moderatörün teknolojinin gelişmesiyle okulların gelecekte kapanıp kapanmayacağı yönündeki sorusuna cevap veren Hüseyin Yücel şunları kaydetti:

“Bana göre okullar gelecekte kapanacak. Hatta kapanmaktan da ziyade okullar kesinlikle evrilecek ve misyonu ve mantığı değişecek. Artık bilgiye ulaşmak son derece kolay. Şu an oturduğumuz yerden, evden televizyon izlerken açıyoruz interneti Elon Musk’ın füzeyi nasıl gönderdiğini, hızlı treninin nasıl çalıştığını direkt görebiliyoruz. Bundan dolayı okullar daha çok bilgiyi öğrencilere aktaran binalar olmaktan çıkacak.”

Bu noktada okullarda robotların görev alacağı ve öğretmenlerin rolünün azalacağı yönündeki düşünceye katılmadığını aktaran Yücel, “Tam tersine öğretmenlerin rolü artacak. Çünkü bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyi nasıl kullanacağı, kendine nasıl fayda sağlayacağı, iş yaşamında hem kendisi hem çevresi için hem de ülkesi için nasıl bir üretime dönüşeceği çok önemli. Burada da öğretmenler sadece okullarda değil her yerde olacak ve rehberlik edecek.” ifadelerini kullandı.

Yücel ayrıca teknolojiyle alakalı iyi yönlerin alınmasının ve çocuklara iletiminin yanı sıra çocuklara anlatılması gereken değerler bulunduğunu ve bunun da öğretmenler vasıtasıyla yapılması gerektiğini belirtti.

e-spor konusuna da değinen Yücel, sadece Türkiye çapında değil yurt dışında da Türkiye'yi temsil eden bir e-spor takımına sahip olduklarını ve e-spor'un gelecek 5 yıl içinde futbol ile benzer bir pazar payına sahip olabileceği öngörüsünde bulundu.


-“Gençler ve daha tecrübeliler beraber çalışmalı”


Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ise katıldığı söyleşide sosyal medyaya ilk etapta mesafeli davrandığını ancak daha sonra sosyal medyanın hızını ve öğreticiliğini sevdiğini söyledi.

Gençlerin ve daha tecrübelilerin beraber çalışması gerektiğini anlatan Alaton, “Ayrı kamplara ayrılmamaları lazım. Birbirlerini çok tamamlayabilecekleri bir yönetim modeli ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.” dedi.

Yatırımlara ilişkin soruyu cevaplayan Alaton, “Bütün yatırımım şu anda başında bulunduğum medikal cihaz üzerine. Bunun için dağılmak istemiyorum. Ama yatırımcının iyi kanalize olması için elimden geleni yapıyorum. Özellikle kadın girişimcilerin platformlarını tanıtmaya son derece pozitif bakıyorum ve vakit ayırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Alaton, ayrıca etkili bir yatırım için yatırımcıların ve startupların eğitilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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