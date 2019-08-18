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Geleneklerle Geleceğimizi Yaşatıyoruz

Pirinç ve bakliyat sektörünün öncüsü Reis Gıda, Türk geleneğinin en güzel motifi olan bayramlarımızın birleştirici tadının hep aynı güzelliğiyle kalmasını, sağlık ve huzur içinde geçmesini temenni ediyor.

Geleneklerle Geleceğimizi Yaşatıyoruz
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Geleneksel Lezzetlerle,  Bayram Geleneklerimizi Sürdürüyoruz

Bayram geleneğinde asırlardır yerini alan bayram sofralarına 38 yıldır geleneksel lezzetlerle eşlik ediyoruz. Bu kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması hakkında Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis şunları belirtti; ‘’Bayramın bütünleştiriciliği, bizi biz yapan kıymetli değerlerdendir. Sevdiklerimiz yanımızdaysa bayramın tadı bir başka olur. Sevdiklerimiz ile birlikte geleneksel lezzetlerle bayram geleneklerimizi sürdürelim. Saygıyla sevginin, sağlıkla lezzetin, hoşgörü ile anlayışın birleştiği nice güzel bayramlar dilerim” dedi.

Geleneksel Bayram Ziyareti

 Reis bu güzel geleneklerimizi hatırlatmak ve devam ettirmek için bu bayram, çalışanlarıyla birlikte huzurevindeki sakinleri yaşlıları ziyaret etti. Özlem dolu  gözlerle ziyaretçi bekleyen büyüklerimiz yaşlıların kimi mutlu bir gün geçirirken, kimi de yollarını gözledikleri akrabaları gelmeyince buruk bir bayram geçiriyor. Onlar için bir sohbet, bir gülen yüz yeterli.

Çocuklar Gülünce  Bayram Olur

Bayramlar çocukların neşesi sevinci ile güzelleşir. Çünkü çocuklar mutlu olduğu zaman, gözlerindeki ışıltıyı görünce tarifi imkansız duygular yaşatırlar sizlere. Bayram geleneğini çocuklara yaşatarak onları sevmek, sevindirmek ve çocuklara bayram günlerini iple çeker bir arzuya dönüştürmek gerekir. 
Reis’te bu bayramda “Çocuklar Gülünce Bayram Olur” diyerek Lösemili çocuklara umut olması için LÖSEV- Lösemili Çocuklar Vakfı’nın yaşam kartlarını tercih etti. 

Reis ailesi olarak başta ülkemizin ve Müslüman aleminin sağlık ve huzur içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmasını temenni ediyoruz. 
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