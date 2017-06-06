İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çalışan taksici esnafı aileleriyle açık havada düzenlenen "Geleneksel Büyük Taksici İftarı"nda oruç açtı.

Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından Mimar Sinan Stadyumunda düzenlenen "Geleneksel Büyük Taksici İftarı" programı ilahi dinletisi ve Kur'an Kerim tilavetiyle başladı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen iftar programında binlerce taksici esnafı aileleriyle oruçlarını açtı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir programda yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen etkinliğin kendileri için özel bir önemi olduğunu vurgulayarak aileleriyle iftara katılan taksicilere teşekkür etti.

İTEO Başkanı Yahya Uğur da hükümet tarafından getirilen vergi teşviklerinin taksici esnafına katkılarına değinerek şunları kaydetti:

"Hükümetimiz sıfır araç alımlarında ÖTV'yi kaldırarak araçların yenilenmesinde yardımcı oldu, ardından bir müjde daha verdi, vergileri yarı yarıya indirdi. En kısa mesafede indi bindi ücreti geldi. Türkiye'de ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksilere konulması gereken güvenlik kameralarını ücretsiz takacağını açıkladı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim de oda olarak bir müjdemiz olacak. Taksimetreler odamız tarafından ücretsiz dağıtılacak ve artık ayar parası da olmayacak. Bu senenin müjdesini de buradan vermiş oluyorum."

Belediyenin "Turkuaz Taksi" projesinin "kayıtlı taksi plakalarının dışında bir hizmet olmayacağını ve bunun yeni taksi plakası verileceği anlamına gelmediğini" söyleyen Yahya Uğur, "Belediye 4 bin adet plaka verecekmiş gibi yalanları duyuyorsunuz. Oysa bu proje, taksi sahiplerinin isteklerine bağlı olarak araçlarını daha iyi dönüştürdüğünde, daha iyi araçlar aldığında yüksek tarife ile çalışma imkanı getiren bir sistem. Turkuaz Taksi projesi mevcut 17 bin 395 taksinin içinden çıkacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan çekilişle taksicilere çeşitli hediyeler verildi.