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Geleneksel değerleri çağdaş sanata taşıyan Sami Savatlı'ya ödül

- Değerler Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'nde Türkiye'de ve dünya çapında pek çok tasarım ve sanat projesine imza atan ve geleneksel değerleri bugüne taşıyan Sami Savatlı ödüllendirilecek

Geleneksel değerleri çağdaş sanata taşıyan Sami Savatlı'ya ödül
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İSTANBUL (AA) - Değerler Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde Türkiye'de ve dünya çapında pek çok tasarım ve sanat projesine imza atan ve geleneksel değerleri bugüne taşıyan Sami Savatlı ödüllendirilecek.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık’ta Esma Sultan Yalısı’nda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması beklenen Değerler Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde Türkiye'de ve dünya çapında pek çok tasarım ve sanat projesine imza atan ve geleneksel değerleri bugüne taşıyan Sami Savatlı ödüllendirilecek.

Programda, dünyaya hitap eden yerli ve milli endüstrinin olanakları, ekonomiye, girişimciliğe ve aile yapısına dokunan yönleriyle ele alınarak "Değer" kavramı ekseninde tartışılacak.

Zirve kapsamında, dünyada başarı gösteren, yurt dışında temsil eden ve ülke tanıtımına katkı sağlayan çok önemli markalar ödüllendirilecek. Programın dahilindeki ödül töreninde Uluslararası EDIDA tasarım ödüllü Sami Savatlı da ödül alacak.

Geleneksel değerleri vurgulayan sanat eserlerinde, bu değerlere sahip çıktığı ve modernize ederek bugüne taşıdığı için ödüle layık görülen Sami Savatlı, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu değerleri başarıyla temsil ediyor.

Geçen ay Teşvikiye Narmanlı Apartmanı'nda Sevil Dolmacı Art Gallery’deki sergisinden sonra, Sami Savatlı’nın yepyeni eserleri Değerler Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde Esma Sultan Yalısı’nda izleyici ile buluşacak. Özel bir enstalasyon ile tarihi Esma Sultan Yalısı'na taşınacak eserler, zirve boyunca görülebilecek.

Aile geleneğinden gelen savat gümüş işçiliği ve hat sanatı ile küçük yaşlardan beri ilgilenen Savatlı, çağdaş sanat ile geleneksel Türk sanatlarının birleşmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Geleneksel hat sanatı, nesilden nesile aktarılarak bugüne gelmiş, kültürde önemli yeri olan bir sanat biçimi. Savatlı, bu yöntemi, kendi tasarım vizyonu ve bugünün sanatının diliyle harmanlayarak resim, video ve enstalasyon tekniğiyle ürettiği eserleriyle disiplinler arası bir boyuta taşıyor.

Yazının estetik değeri üzerine yaptığı uzun soluklu çalışmalar sonucu birleştirici ve yeni bir dil yaratan sanatçı, yazının sanattaki popüler yerini korumasından yola çıkarak geleneksel ve deneyseli birleştiren kalıcı yeni bir üslup yaratıyor. Sanatçı, “günümüz ve geleneksel” arasındaki duygusal ve zamansal çok katmanlılığı fiziksel dünyaya çıkaran işlerinde, aşinalık ve yabancılık duygusunu aynı anda yaratırken, aynı zamanda bu düaliteden de besleniyor.

Sami Savatlı, 1983 yılında Adana’da dünyaya geldi. Üniversite tahsilini Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde yüksek şeref diploması ile tamamladı. 2009 yılında İstanbul Maçka’da kendi tasarım ofisi, Savatlı Architects’i kurdu. 2012 yılında, Uluslararası EDIDA tasarım ödüllerinde, en iyi genç tasarımcı ödülüne layık görüldü.

Aynı yıl Maçka’da kendi sanat atölyesini kuran Savatlı, bu yıl itibarıyla tasarım ve sanat çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütmeye başladı. Başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat projelerine imza atan Savatlı, bünyesinde mimar, iç mimar, ürün ve tekstil tasarımcılarından oluşan genç ve yenilikçi bir ekip ile çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Değerler Zirvesi Ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül TöreniSami Savatlı
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