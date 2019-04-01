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Geleneksel "Dicle Elektrik Halı Saha Futbol Turnuvası" başlıyor

- Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel: - "Çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmesi için bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum"

Geleneksel
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İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik tarafından geleneksel hale getirilen ve şirketteki birimlerde çalışanların kendi aralarında kurdukları takımların mücadele ettiği "Halı Saha Futbol Turnuvası" bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvaya Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’tan toplam 119 takım katılacak.

Bugün başlayacak olan turnuvada eleme maçları, tek amaç usulü ile her ilde ayrı ayrı oynanacak. Eleme maçlarında başarılı olan son 8 takım, turnuva şampiyonunu belirleyebilmek için final maçlarını nisan ayının son haftasında Diyarbakır’da oynayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmesi için bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek olan turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle ElektrikMurat Karagüzel
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