"Geleneksel iş modellerinin değişmesi bekleniyor"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Turkcell tarafından organize edilen Teknoloji Zirvesi etkinliğinde “Gelenekselden Akıllı Üretime Dijitalleşen Endüstri” panelinde sanayide dijital dönüşüm süreçlerine dikkati çekti.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, büyük veri, yapay zeka, dijitalleşme, akıllı evler, akıllı çözümler gibi konuların alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldığı Turkcell Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Sen Yap Diye” mottosuyla düzenlenen etkinlikte Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, “Gelenekselden Akıllı Üretime Dijitalleşen Endüstri” paneline katıldı.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Tolga Bizel, elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiğini belirterek, dijital dönüşümün temelini oluşturan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) konusunda da bilgi verdi. Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global düzeyde rekabet edebilmesinin önemini hatırlatan Bizel, “Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor.” ifadelerini kullandı.





- "Dijital dönüşümün işletmelerin olmazsa olmazı haline gelecek"





Bizel, Sanayi 4.0’ın beraberinde getirdiği dijital dönüşüm ve akıllı üretim sistemlerinin, toplumları ve dünya dengelerini değiştirecek kavramlar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Birbirine bağlı üretim makineleri ve insan etkileşimiyle birlikte yeni bir üretim anlayışının oluşacağı önümüzdeki dönemde sanayiciler, şehirler, devletler ve araştırmacıların sürekli gelişecek ve değişecek olan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek amacıyla pek çok farklı alanda çalışmalara imza atacakları öngörülüyor. Sanayicilerin üretim aşamalarında, hükümetlerin ülke ve iletişim altyapılarında, yerel yönetimlerin şehir altyapılarında ve araştırmacıların Ar-Ge çalışmalarında öncelikleri Sanayi 4.0’ın gerekliliklerine yanıt verebilmek olacak.

Bilişim ve teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde akıllı şehirler, akıllı binalar ve akıllı fabrikaların sayısının hızla artması bekleniyor. Mobil iletişim, giyilebilir cihazlar, akıllı araçlar, akıllı evler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojiler çok daha geniş çapta ve daha güncel verinin şirketlerin kullanımına açılmasına imkan tanıyacak. Bu noktada, veriye ulaşımın kolaylaşması ve yapay zeka uygulamalarının artması ile geleneksel iş modellerinin değişmesi bekleniyor. Bu değişim sürecinde dijital dönüşümün işletmelerin olmazsa olmazı haline geleceğini söylemek mümkün.”

Bizel, IoT'nin, nesne ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabileceğini ifade ederek, “Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan IoT konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha da artıyor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Tolga Bizel, dijital dönüşüm çağında makinelerin çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığı ile iletişim kurabilecek duruma geldiklerini belirterek, "Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde robotların artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebildiğine işaret eden Bizel, "Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazırlar. Çünkü e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.