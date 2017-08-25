"Geleneksel okçuluk" gençlerle canlanıyor

MUŞ (AA) - CEMAL AŞAN / MUHAMMED OSMAN DİNÇ - Okçular Vakfı, geleneksel Türk okçuluğunu hak ettiği yere taşımak ve bu kültürü gelecek nesillere aktarmak amacıyla gençlere yönelik eğitimler veriyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen, "Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen Okçuluk Vakfı Spor Kulübü antrenörleri ve sporcular, organizasyonlara katılan öğrencilere okçuluğun tarihini ve önemini anlatıyor.

Geleneksel okçuluk yarışmalarının düzenlendiği alanda eğitimlere katılan gençler, okçuluğun önemi hakkında bilgi sahibi oluyor, ok atışları yaparak becerilerini de geliştiriyor.

Okçular Vakfı Spor Kulübü Geleneksel Okçuluk Antrenörü Cüneyt Öztan, AA muhabirine, 12 yıldır geleneksel okçuluk sporu yaptığını, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sporu gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Sultan Alparslan'ın ordusunda bulunan okçuların zaferin elde edilmesinde büyük katkısı olduğunu vurgulayan Öztan, "Biz de istiyoruz ki okçuluk Türkiye'de her yere yayılsın. Umuyoruz ki bölgenin gençleri de bundan istifade eder, kendini geliştirir, bizim arkamızdan yeni okçular, yeni rekortmenler yetişir." dedi.

Bir süre önce Kütahya Germiyan'da düzenlenen "Geleneksel Okçuluk Festivali"nde yapılan menzil atışlarında 505,1 metre ile Okçular Vakfı'na ait rekoru geliştirdiğini anımsatan Öztan, gençlerin de bu spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını ifade etti.

"Bu spor öncelikle kültürel bir mirastır. Sadece bir spor değil, bizim geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatmak, köklü kültürümüzle ilgili gençleri daha bilinçli hale getirmek için bir araçtır." diyen Öztan, gençleri bu spora yönlendirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Geçen yıl Polonya'da düzenlenen geleneksel okçuluk müsabakalarında dünya şampiyonu olduğuna işaret eden Öztan, şöyle konuştu:

"Biz bu spor yaygınlaştıkça daha çok başarının elde edileceğine inanıyoruz çünkü biz ata sporumuzu unutmuşuz. Binlerce yıl ecdadımız, dedelerimiz, atalarımız bu sporu yapmışlar. Yaygınlaşmaya başladıkça dünyada tekrar bu sporu zirveye taşıyacağımıza inanıyoruz. Malazgirt Zaferi ve İstanbul'un fethi gibi bütün büyük zaferlerde okçuların payı dünyadaki tarihçiler tarafından kabul ediliyor. Gençlerimizin bu spora ilgisi her geçen gün artıyor. Diriliş Ertuğrul gibi tarihi dizilerde okçuluğun ön plana çıkarılmasıyla her sene bu sayı katlanarak artıyor. Biz de gelişmesi için gereken çabayı gösteriyoruz."

- Öğrenciler ok atmak için sıraya girdi

Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı alanda antrenörlerden okçuluk eğitimi alan öğrenciler, yayla ok atmanın inceliklerini öğrenebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Öğrencilerden Hümeyra Keskin, ata sporunu yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Herkesin ata sporumuzu yaşatmak adına buraya gelerek hocalarımızdan ders almasını istiyoruz. 1071'den bu yana Türklerin Anadolu'yu vatan kıldığı yerde atalarımızın anısını yaşatmak güzel bir duygu. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Atalarımızın ruhu şad olsun."

Malazgirt Zaferi etkinlikleri için ilçeye gelen Seda Şahin ise okçuluğa meraklı olduğu için eğitimlere katıldığını ve büyük keyif aldığını dile getirdi.

Gençleri ata sporu okçuluğu yaşatmaya davet eden Şahin, tarihin en büyük destanlarından birinin yaşandığı yerde olmaktan ve şanlı tarihin değerlerini öğrenmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.