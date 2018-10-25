Geleneksel tıp sektöründe

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, apiterapi, fitoterapi ve aromaterapi alanında faaliyet gösteren nitelikli geleneksel tıp şirketlerinin mevzuat düzenlemesi istediğini belirterek, "Geliştirdiğimiz ürünlerin faydaları ile ilgili sağlık beyanları konusunda ciddi bir mevzuat boşluğu var. Şu anda meramımızı ancak kuş diliyle anlatabiliyoruz." dedi.

Aksu, AA muhabirinin geleneksel tıp alanındaki takviye edici gıda sektörüne ilişkin sorularını cevapladı.



Küresel boyutta sanayileşmeyle gelen kirliliğin insanları sağlık konusunda arayışa ittiğini anlatan Aksu, "Sanayi ve teknolojik gelişmeler,kimyasalların ve koruyucuların artması, sağlıkta bozulmalara neden oldu. Özellikle sentetik ilaçların aşırı şekilde çoğalması bu alandaki sağlık sorunlarını, yan tesirleri gittikçe artırıyor. Buna karşın toplumsal bilinç arttıkça, zenginleşen toplumlar sağlığının kıymetini yeniden keşfettikçe doğal ürünlere dönüş arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de geleneksel tıp sektörüyle ilgili net verilere ulaşılamadığını anlatan Aksu, "Bu pazar her yıl yüzde 10-15 büyüme trendinde. Ancak pazarın daha aritmetik büyüyeceğini düşünüyorum. Aksuvital Doğal Ürünler AŞ. olarak 23 milyon dolarlık ciromuzu doğal ürünler pazarındaki rolümüzü katlayarak artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.







- "Kudret narının yağlı formunu yumuşak kapsüle koyduk"







Geleneksel tıp alanında tecrübelerini katarak deney yoluyla ürün geliştirdiklerini ifade eden Aksu, çalışmalarını örnekleyerek birkaç bin yıllık zerdeçal bitkisi ile yapılan çalışmaların gün geçtikçe öneminin arttığının bilgisini verdi.



Aksu şunları kaydetti:



"Zerdeçal bitkisinin etken maddesi kurkumin, zerdeçalın zeytinyağında çözünmesi ile elde edilir. Zerdeçal zeytinyağında karabiberle birlikte çözündüğü durumda biyo yararlanımın daha da arttığına dair bilimsel yayınlar mevcut. Zerdeçalın biyo yararlılığını artıracak şekilde etken maddesini zeytinyağında ve karabiberde çözdürerek yumuşak kapsül üretimini tamamen yerli Türkiye’deki tesislerimizde üretiyoruz.



Kudret narı eski zamanlardan beri mide rahatsızlıklarında kullanılagelen çok kıymetli bir bitki çeşididir. Zeytinyağında bekletilen kudret narı faydalı etkisini zeytinyağında çözünen etkin maddesi ile sağlamaktadır. Ancak zeytinyağı ile kudret narının tüketimi zor olmakta, tüketimi sırasında tat ve koku problemi meydana gelmektedir. Biz şimdi bunun yağlı formunu yumuşak kapsüle koyduk. O da Türkiye'de yüzde yüz yerli tesisimizde üretiliyor. Bu iki örnek geleneksel tıbbın tecrübelere dayalı yöntemlerle geliştirdiği ürünlere örnektir."





- Üniversitelerle iş birliği





Aksu Vital’in 150 çalışanıyla, 10 bin metrekare kapalı alanda 400’e yakın ürün ürettiğini anlatan Aksu, şirketin Ar-Ge merkezinin 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite olduğunu söyledi.

Ar-Ge merkezinde bulunan çalışanlarının yüksek lisans ve doktora seviyelerinde akademik kariyerlerine devam ettiklerini belirten Aksu, üniversitelerle iş birliklerine önem verdiklerini söyledi.



Yunus Aksu Ar-Ge merkezinde üç ayrı alanda çalıştıklarını belirterek, bunlardan ilkinin apiterapi denen arı ürünlerinin insan sağlığına olan etkileriyle ilgili olduğunu söyledi. Bal, arı sütü, propolis gibi ürünler ve bunların değişik türevlerini çalıştıklarını söyleyen Aksu, örneğin propolisin ilaç serüveni ile ilgili Bezm-i Alem Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile yürüyen bir projeleri bulunduğunu kaydetti.





- "Aromatik yağların kullanımıyla ilgili ürünler üretiyoruz"





İkinci alanlarının bitkilerle tedavi anlamına glen fitoterapi yöntemi olduğunu ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bitkilerin çayları, tabletleri, kapsülleri, şurupları ve bunlar geliştirilirken Ar-Ge merkezi, dünyadaki mevcut araştırmaları inceliyor. Bu ürün geliştirildikten sonra şu anda Düzce Üniversitesi'yle yaptığımız gibi, üniversitelerimizle protokol anlaşmaları yapıyoruz.

Üçüncü alanımız da aromaterapi dediğimiz bitkilerin sap, omur ve yapraklarından elde edilen aromatik yağların kullanımıyla ilgili ürünler üretiyor, bu alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz insan sağlığına dokunan bu 3 alanda sürekli ürün geliştirmek. Türkiye'deki mevcut bitkilerin geliştirilmesi, araştırılması, üretilmesi ve insan sağlığına kazandırılması bizim gayemiz."



Düzce Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması kapsamında ihtisaslaşma alanı olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı seçtiğini aktaran Aksu, Düzce Üniversitesi'yle protokol anlaşması yaptıklarını söyledi. Düzce Üniversitesi'yle beraber, ürettikleri ürünlerin biyo yararlılıklarını test ettiklerini anlatan Aksu, sektörün gelişimi için akademik birikimin önem taşıdığını kaydetti. Yunus Aksu, bir geleneksel tıp firması olarak devletin denetimlerine son derece önem verdiklerini belirterek, yasal mevzuatlara karşı hassas olduklarını söyledi.





- "Meramımızı ancak kuş diliyle anlatabiliyoruz"





Aksu sözlerini şöyle tamamladı:



"Geliştirdiğimiz ürünlerin ne işe yaradığıyla ilgili sağlık beyanları konusunda ciddi bir mevzuat boşluğu var. Dünyada ve Avrupa'da çok rahat söyleyebileceğiniz şeyi Türkiye'de söyleyemiyorsunuz. Söyleyemeyince bu sefer işin kaçak taraflarını, kayıt dışıların önünü açıyorsunuz. Onlar söyleyebiliyorlar, çünkü onları tespit etmeniz, yakalamanız zor. Ancak geleneksel tıpta tamamlayıcı gıdalar alanında işini ciddiyetle yapan firmaların kendini ifade edememe sıkıntısı var.



Sağlık beyanları dünya standartlarına getirilmeli. Söz gelimi biz herhangi bir fayda sağlayan ürünümüzü satışa hazırlarken müşterimize faydalarını açık açık söyleyemiyoruz ama Avrupa'da söyleyebiliyorlar. Sağlık beyanlarının standardize edilmesi konusunda idarecilerden destek bekliyoruz. Maalesef şu anda meramımızı ancak kuş diliyle anlatabiliyoruz."