Gelibolu Mevlevihanesi'nde Şeb-i Arus programı düzenlendi

ÇANAKKALE

Gelibolu Mevlevihanesi'ni Koruma ve Mevlevi Kültürünü Tanıtma Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Semazenleri iş birliğinde düzenlenen gösteri öncesinde konuşan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, insanlık tarihinde sevgi, barış, kardeşlik ve hoşgörünün sembolü olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin 744. vuslat yıl dönümü için bir araya geldiklerini söyledi.

"Mevlana'nın bıraktığı sevgi mirasıyla gönüllerimizi tazelemek üzere Gelibolu Mevlevihanesi'nde bir araya geldik" diyen Tavlı, "Bize yüzyıllar boyu hakikatin yolunu gösteren istikamet üzere yaşamak için bize rehberlik eden büyük kılavuzların, ulu zatların izinden gitmeye devam ediyoruz. Bu zatların en önemlilerinden olan 8 asır önce Anadolu’ya gelen Mevlana Celaleddin-i Rumi yaşadığı dönemde dil, din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılmışları yaradanın birer emaneti kabul ederek, onlara hoşça bakan ve güzel gören düşüncesiyle çağını aşan ve evrensel değerler taşıyan önemli mesajlar vermiştir." dedi.

Mevlana'nın mesajlarında çağırdığı merkezin sevgi ve barış olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana'nın insan ve aleme Allah sevgisini temel alan bakışı akıl ile gönül arasında kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış ise Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkin olmuş. Faklılıkları kaynaştırıp, barışı, kardeşliği, tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurlarından arasında yerini almıştır."

Daha sonra Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdül Settar Yarar tarafından Gelibolu Mevlevihanesi'nin sancağının replikası Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz'a hediye edildi.

Konuşmaların ardından sema gösterisi sunuldu.

Etkinliğe, Karadağ Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dzemo Redzematovic, İslam Birliği Gençlik Derneği Başkanı Sadmir Hadzidic, Gümülcine Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, Makedonya İslam Birliği Genel Sekreteri İrsal Jakubi, Slovenya Müslümanları Müftülüğünden İfet Suljic, Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Muhabir: Burak Akay