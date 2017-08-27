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Gelin arabaları bisiklet oldu

- Lüleburgaz'da gelin alma merasimine düğün arabası olarak süslenen bisikletle giden damat, düğüne davetli olarak katılan arkadaşlarının da bisikletle eşlik ettiği merasim sonrası konvoy oluşturarak düğün salonuna gitti

Gelin arabaları bisiklet oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çift gelin arabası olarak süslenen üç tekerlekli bisiklet ile düğün konvoyu oluşturarak salona gitti.

Lüleburgaz Belediyesince süslenen bisiklete binen damat Serkan Ölmez, kendisine eşlik eden bisiklet konvoyuyla, bir süre önce evlenme kararı aldığı kız arkadaşı Dilek Özkan'ın evine gitti.

Gelenek göreneklere göre gelin alma merasiminin ardından harekete geçen çift ve bisikletli grup, ilçede düğün konvoyu oluşturdu.

Çift, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'ne giderek davul ve klarnet eşliğinde oyun oynadı.

Bisiklete binerek kentte düğün konvoyu oluşturan çift, konvoyun önünü kesmek isteyen çocuklara içerisinde para bulunan zarfları dağıttı.

Düğün konvoyunun kentte tur attığı sırada bazı vatandaşların konvoy geçişinde çifti alkışladığı görüldü.

Bir süre sonra düğün salonuna ulaşan gelin ve damat, bisikletten inerek beraberindeki davetliler ile birlikte salona girdi.

Damat Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki iyi bisiklet sürücüsü olarak düğün alayını bisiklet ile yapma kararı aldıklarını söyledi.

İlçede '2017 Bisiklet Yılı' dolayısıyla hazırlanan bisikleti de gelin arabası yaptıklarını belirten Ölmez, arkadaşlarının da kendilerine destek verdiğini ifade etti.

Mutlu günlerini değişik ve güzel bir şekilde gerçekleştirdikleri için sevinçli olduklarını aktaran Ölmez, 2 yıldır bu günü beklediklerini kaydetti.

Çift daha sonra gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdi.

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