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"Gelin arabası" süsü verilen araçta uyuşturucu bulundu

- Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol denetimi sırasında durdurulan "gelin arabası" süsü verilmiş otomobilin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "gelin arabası" süsü verilen otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün yol denetimi sırasında gelin aracı gibi süslenmiş bir otomobilden şüphelenerek durdurdu.

Yapılan kontrollerde otomobilde 2 gram metamfetamin bulundu.

Ekipler, sürücü Y.E'yi (28) gözaltına aldı. Otomobilin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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