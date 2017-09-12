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Gelin arabasında darbe karşıtı mesaj

- Bingöl’de hayatlarını birleştirmeye hazırlanan Vedat ve Zuhal Kılınç çiftçi, gelin arabasına "Darbelere İnat" ile "Darbelere Hayır, Mutluluğa Evet" yazdırdı

Gelin arabasında darbe karşıtı mesaj

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de dünyaevine girmeye hazırlanan Vedat ve Zuhal Kılınç çiftçi, gelin arabalarının arkasına "Darbelere İnat" ile "Darbelere Hayır, Mutluluğa Evet” yazısı yazdırdı.

Hayatını Zuhal Kılınç ile birleştirmeye hazırlanan Vedat Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşanan darbelere karşı tepkisini dile getirmek amacıyla böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine şahit olduklarını hatırlatan Kılınç, bir vatandaş olarak sokağa çıkıp darbe girişimine karşı durduğunu belirtti.

Ülkesini, bayrağını ve vatanını seven biri olarak her zaman darbelere karşı duracağını vurgulayan Kılınç, "15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indik ve irademizi darbecilere teslim etmedik. Ülkesini, vatanını, bayrağını ve milletini seven biri olarak her zaman darbe ve darbecilere karşı durmaya, devletimin yanında yer almaya devam edeceğim. O günü ve geçmişteki hain darbe girişimlerini unutmamak ve unutturmamak için eşimle birlikte aldığımız kararla gelin arabasının arkasına 'Darbelere hayır, mutluluğa evet' yazdırdık. Bu da iyi bir mesaj olur inşallah." ifadelerini kullandı.

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