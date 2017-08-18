Gelin ve kaynananın karayolu kenarındaki ekmek mücadelesi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan Abide Ödemiş, 12 yıldır kayınvalidesi Zülfiye Ödemiş ile yöreye has "patatesli ekmek" yapıp satarak geçimini sağlıyor.

Daha önce fırınlarda işçi olarak çalışan 48 yaşındaki Abide Ödemiş, eşi ve kayınpederinin işlerinin bozulması üzerine aile bütçesine katkı sağlamak için fırın açmaya karar verdi.

İlçe merkezinde kiraladıkları küçük bir fırında ekmek yaparak, evin yükünü sırtlayan Ödemiş, 62 yaşındaki kayınvalidesi Zülfiye Ödemiş'in de desteği ile işini geliştirdi.

Daha fazla müşteriye ulaşabilmek için Afyonkarahisar-Konya karayolu kenarındaki fırına işlerini taşıyan iki kadın, el ele vererek sergiledikleri dayanışma ile çevrelerine örnek oluyor.

Abide Ödemiş, AA muhabirine, daha önce başkasının fırınında ekmek yaparken, kendi iş yerini açmaya karar verdiğini söyledi.

Ailesinin de desteği ile bunu başardığını anlatan Ödemiş, "Kayınvalidem, 'Fırın kiralayalım, kendi ekmeğimizi yapıp satalım' deyince, birlikte çalışmaya başladık. El ele verdik, evin bütün yükünü omuzlarımıza aldık. Çarşıdaki fırının ardından, buraya taşındık." dedi.

Karayolu kenarında bulundukları için işlerinin çok yoğun olduğunu belirten Ödemiş, şöyle devam etti:

"Burada müşterimiz çok iyi. Allah daha çok versin. Yedirmeyi de nasip etsin. Kayınvalidemle çalışmak çok zevkli. Bazen birbirimize takılıyoruz. Ben ona bazen 'Kaynana ne yapıyorsun?' diyorum, o da bana 'İyi kocakarı, sen ne yapıyorsun?' diye takılır. Böyle şakalaşarak çalışıyoruz. Herkes 'Kayınvalidenle nasıl çalışıyorsun?' diyor. Biz tartışsak bile tatlı olur. Hiçbir zaman birbirimize acı bir söz söylemedik."

- "Hamurunu kendimiz yapıyoruz"

"Fırına gece kayınvalidem gelir, hamuru mayalar, hazırlar. Saat 04.00 gibi beni çağırır." diyen Ödemiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben gelirim, fırını yakarım. Ekmekleri pişirmeye başlarım. Sabah erkenden ekmekler pişmiş olur. Ekmeğe bol patates katıyoruz. Yarım saat hamuru teknede bekletiyoruz, ardından başka bir yerde dinlenmeye alıyoruz. Fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Ekmeklerimiz tamamen organik. İçine sadece patates koyuyoruz. Hamurunu kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimiz yazın dışarıda 4 gün, kışın 15 gün dayanır, bozulmaz. Bu kadar uzun ömürlü olmasının sebebi marketlerde satılan mayalardan kullanmamamız. Tamamen doğal oluyor. Ekmeğimizi alanlar çok memnun. En az alan 5'ten aşağı almaz. Tadına bakan bırakmıyor. Günlük ekmek satışımız 300'ü geçiyor."

- "Zorluklara rağmen bırakmadık"

Zülfiye Ödemiş de işleri bozulan eşinin kısa süreliğine cezaevine girmesi üzerine evin yükünü sırtlandıklarını aktardı.

Önce ilçe merkezinde açtıkları küçük fırında günde 20-30 ekmek satarak işe başladıklarını dile getiren Ödemiş, şunları kaydetti:

"Zorluklara rağmen bırakmadık, devam ettirdik. Sonra yol kenarındaki bu fırını kiraladık. İşlerimiz çok iyi Allah'a şükür. Gelinimle çalışmaktan çok memnunum. Yeri geliyor kızıyor, eleştiriyorum. Ama sağ olsun hiçbir şey demiyor. Gelinimle el ele verip işimizi daha da ilerleteceğiz."

Fırının daimi müşterilerinden İbrahim Özkaya ise ekmeği doğal ve patatesli olmasından dolayı tercih ettiğini dile getirerek, "Kara fırında piştiği için daha lezzetli. Patatesli olduğu için çabuk bayatlamıyor. Ablalarımın ellerine sağlık. Güler yüzlüler. Bu yüzden tercih ediyoruz." diye konuştu.