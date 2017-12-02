Gelir getirici ürünler dalında kuruyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Orman ve Su İşleri Bakanlığının projeleri kapsamında son yıllarda Kırşehir'deki dağlık alanlara dikilen badem, alıç, kuşburnu, ahlat, mahlep gibi ağaçların ürünlerinin köylülerin ilgi göstermemesi nedeniyle dalında kuruduğunu söyledi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle 2015 yılından itibaren "5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman" projesi kapsamında ormanlar oluşturulduğunu belirtti.

Daha önce 12 köyün dağlık alanlarında çalışma yaptıklarını, bu yılki ağaçlandırmalarla sayının 20'yi bulduğunu ifade eden Karaca, buralara çam ve meşe ağaçlarının yanı sıra badem, alıç, kuşburnu, ahlat, mahlep gibi 5 çeşit ağaç diktiklerini dile getirdi.

Bakanlığın, bu ormanlık alanlardaki ağaçların meyvelerinin köylülerce toplanması ve onlara gelir getirmesini amaçladığını vurgulayan Karaca, ağaçların meyve vermeye başladığını ancak köylüler ve vatandaşlar tarafından toplanmadığı için heba olduğunu aktardı.

Karaca, meyvelerin dallarında kurumaması amacıyla bunları toplatmak için işçi aramasına rağmen onu da bulamadığını anlatarak Karaca, şöyle konuştu:

"Gayriresmi tek tük toplayanlar oluyor. Toplanan üründen kilo başına 16 kuruş alıyoruz. Vatandaş mesela bademi 6-7 liraya satıyor. Mahlebin 8-10 lira arasında alıcısı oluyor. Alıç 2,5 liradan gidiyor piyasada. Bir fabrika sirke yapmak için 5 ton alıç talebinde bulundu. Maalesef toplayacak kişi bulamadık. Müşterisi de hazır tüm ürünlerin. Bakanlığımız vatandaşlarımız bundan istifade etsin diye dağlara taşlara gelir getirici ürün ağacı dikiyor. Tek şartımız toplanan ürünlerin kayda girmesi. Birkaç muhtara, köylülere söyledim, dönüş olmadı. Ya biz bunu anlatamadık ya da köylülerimiz hazır gelire ilgi duymuyorlar. Muhtarlar toplantısında gündeme getireceğiz. Daha da olmazsa dışarıdan bunları toplayıp tohum olarak satan firmalar, tüccarlarla irtibata geçeceğiz. Biz istiyoruz ki köylü yöresindeki ürünleri toplayarak istifade etsin ama istediğimiz verimi alamadık."

- "Müşterisi de hazır, ama toplayan yok"

Köylülerin bu ürünleri toplamaları halinde çoğu zaman müşterisinin de hazır olduğunun altını çizen Karaca, "Kırşehir genelinde bu yıl tahminen dağlarda 10 ton badem oldu. 300 kilo bile toplanamadı. Kaçak toplayanlar olmuştur ama o bile az. Badem değerlidir. İlaç sanayisinde de kullanılıyor. Vatandaş ya bilmiyor ya da bildiği halde ilgilenmiyor." dedi.

Karaca, müşteri bulduklarını, pazarlama konusunda sıkıntı olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orman fidanlıklarımız bu tür meyvelerin fidanlarını dışarıdan alıyor. Bakanlığın fidanlıkları da bu meyveleri vatandaşlarımız topladığında satın alabilir. Dağlardaki bademi toplatayım bizim fidanlığımızda kullanayım diye düşündüm ama işçi bulamadım. Gelmiyor kimse. 'Topla getir ben alacağım.' diyorum ama kimse gidip toplamıyor. Ankara fidanlığı 7-8 ton badem tohumu alıyor. Bizden talep ettiler. '6-7 liraya kadar badem tohumu fiyatı veriyoruz.' dediler. Köylüler 5 ton badem toplasa yaklaşık 35 bin lira yapar. Bize verecekleri, kilosu 16 kuruştan yaklaşık bin 500 lira gibi cüzi bir para, gerisi kendilerine kalacak. Müşterisi de hazır ama toplayan yok."