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Gemlik'te deprem tehlikesi altında bulunanların nakline ilişkin düzenleme

- Belediye Başkanı Yılmaz: "Gemlik için tarihi bir karar. Gemlik'in önü açıldı. Taslak çalışmaları ve planları mimar Osman Ayradilli'ye yaptırdık. Siyasi konsensüsle bu planlar son şeklini alacaktır. Zeytinlikler ve orman alanları korunarak, yeni Gemlik'in inşasına başlayacağız" - AK Parti Bursa Milletvekili Aydın: "Gemlik'in üstünde kalan, orman vasfını yitirmiş, makilik ve taşlık alanlar imara açılacak. Zeytinlikler ve ağaçlık alanlar imara açılmıyor. Lütfen bunu iyi bilelim"

Gemlik'te deprem tehlikesi altında bulunanların nakline ilişkin düzenleme

BURSA (AA) - Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçede deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenlemeye ilişkin, "Gemlik için tarihi bir karar. Gemlik'in önü açıldı. Taslak çalışmaları ve planları mimar Osman Ayradilli'ye yaptırdık. Siyasi konsensüsle bu planlar son şeklini alacaktır. Zeytinlikler ve orman alanları korunarak, yeni Gemlik'in inşasına başlayacağız." dedi.

Yılmaz, Gemlik Atatepe Tesisleri'nde, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenlemeye ilişkin basın toplantısı yaptı.

Sağlam zemin üzerindeki güvenli ve konforlu binalar sayesinde yeni Gemlik'in önünün açılacağını, depremin risk olmaktan çıkacağını belirten Refik Yılmaz, "Cihatlı Mahallesi'nde başlatılan bin 400 konutlu toplu konut hamlesi, yaklaşık 300 hektarlık yeni alana 8 bin konut daha yapılarak devam edilebilecek. Gemlik'in uzun süredir beklediği müjdeli haber KHK ile somutlaşarak ilçemizi sevince boğdu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri ve Bursa milletvekillerine teşekkür eden Yılmaz, sağlanan konsensüs adına MHP ve CHP ilçe başkanlarına da teşekkürlerini iletti.

- "Depremin siyaseti olmaz"

Belediye Başkanı Yılmaz, KHK öncesinde tüm siyasi partilerin Gemlik'in geleceği adına ortak çalışma yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Depremin siyaseti olmaz. Cihatlı bölgesinde yapılan bin 400 konutlu çalışmaya 17 bin başvuru yapıldı. Gemlik için tarihi bir karar. Gemlik'in önü açıldı. Taslak çalışmaları ve planları mimar Osman Ayradilli'ye yaptırdık. Siyasi konsensüsle bu planlar son şeklini alacaktır. Zeytinlikler ve orman alanları korunarak, yeni Gemlik'in inşasına başlayacağız."

- "Zeytinlikler ve ağaçlık alanlar imara açılmıyor"

AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın da Gemlik'in tamamının zeytin ağaçlarıyla çevrili olduğunu hatırlatarak, 6 yıldır yapılan her türlü girişimin zeytin ağaçlarına takıldığını söyledi.

Aydın, depremde bir kişinin bile yaşamını yitirmesinin vebalini kimsenin kaldıramayacağını vurgulayarak, "Gemlik'in üstünde kalan, orman vasfını yitirmiş, makilik ve taşlık alanlar imara açılacak. Zeytinlikler ve ağaçlık alanlar imara açılmıyor. Lütfen bunu iyi bilelim. Gemlik'te deprem risk olmaktan çıkacak. KHK ilçemize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise Gemlik'in deprem riskine yönelik sürecin çözüm odaklı ilerlediğini belirterek, KHK ile yapılan düzenlemenin ilçede güzel sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, meslek odalarının yöneticileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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