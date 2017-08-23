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"Gen Kaynaklarının Korunması" çalışmaları

- Kırklareli'nde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve 6 yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "kıvırcık koyun" ırkının gelişmesi için 70 besiciye damızlık koç dağıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve 6 yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "kıvırcık koyun" ırkının gelişmesi amacıyla 70 besiciye damızlık koç dağıtıldı.

Demirköy ile Vize ilçelerinde düzenlenen törende, kış şartlarına daha fazla dayanıklı, kaliteli ve lezzetli ete sahip kıvırcık koyun sürülerinin artması amacıyla besicilere koçlar verildi.

Demirköy ilçesinde düzenlenen törende Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Şerafettin Uçar, 70 besiciye kıvırcık ırkı koç vererek sürülerin çoğalmasını amaçladıklarını söyledi.

Kıvırcık ırkı sürüleri çoğaltmak istediklerini belirten Uçar, ana vatanı Kırklareli olan kıvırcığın proje çalışması ile ana vatanına geri dönmeye başladığını vurguladı.

Kıvırcık koyun ırkı sürülerinin kaliteli hale getirilmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Uçar, Trakya'nın hastalıklardan ari bir bölge olduğuna dikkati çekti.

Uçar, kendilerine verilen damızlık koyunları 2 yıl muhafaza edecek olan besicilerin, kıvırcık koyun ırkı ile ekonomiye de daha fazla katkı sağlayacağını aktardı.

Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Savaş İnan ise kıvırcık koyun ırkının kaliteli ve lezzetli bir ete sahip olduğunu belirterek, kıvırcığın Kırklareli'nin bir simgesi olduğunu vurguladı.

Kıvırcık ırkının bölge şartlarına ve hastalıklarına dirençli olduğunu anlatan İnan, kıvırcık koyun ırkının bölgede yaygınlaştırılabilmesi için çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ırkıKıvırcıkKoyun
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