SAMSUN (AA) - Samsun'da Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca, öğrencilerin afetlere yönelik farkındalığını artırmak amacıyla, "Genç Afet Gönüllüleri" yarışması yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya 8 liseden 24 öğrenci katıldı.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı tarafından koordine edilen yarışmada öğrenciler, bir saat içinde afetle ilgili 30 soruya cevap vermeye çalıştı.

Yarışmada, sorulara en fazla doğru yanıt veren İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi birinci, 19 Mayıs Lisesi ikinci, Çarşamba Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Yusuf Aysu, yarışmanın hedefinin toplumda afet ve acil durumlar hakkında sosyal sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrenciler başta olmak üzere toplumun afetlere yönelik farkındalığını artırmak istediklerini dile getiren Aysu, "Afet, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde her an bilincinde olunması gereken bir olgu. Bunun vatandaşlarımızda toplumsal anlayış olarak yerleşmesine katkı sağlanması gerekir. Bunun için öncelikle gençlerimize afetler konusunda bilgi veriyoruz." dedi.

Aysu, proje kapsamında Samsun'un pilot il seçildiğini, başarılı olunması halinde diğer illerde de bu yarışmaların yapılacağını bildirdi.