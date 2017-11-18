Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

"Genç Afet Gönüllüleri" yarışması

- Samsun'da, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca, öğrencilerin afetlere yönelik farkındalığını artırmak amacıyla "Genç Afet Gönüllüleri" yarışması düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığınca, öğrencilerin afetlere yönelik farkındalığını artırmak amacıyla, "Genç Afet Gönüllüleri" yarışması yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki yarışmaya 8 liseden 24 öğrenci katıldı.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı tarafından koordine edilen yarışmada öğrenciler, bir saat içinde afetle ilgili 30 soruya cevap vermeye çalıştı.

Yarışmada, sorulara en fazla doğru yanıt veren İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi birinci, 19 Mayıs Lisesi ikinci, Çarşamba Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Yusuf Aysu, yarışmanın hedefinin toplumda afet ve acil durumlar hakkında sosyal sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrenciler başta olmak üzere toplumun afetlere yönelik farkındalığını artırmak istediklerini dile getiren Aysu, "Afet, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde her an bilincinde olunması gereken bir olgu. Bunun vatandaşlarımızda toplumsal anlayış olarak yerleşmesine katkı sağlanması gerekir. Bunun için öncelikle gençlerimize afetler konusunda bilgi veriyoruz." dedi.

Aysu, proje kapsamında Samsun'un pilot il seçildiğini, başarılı olunması halinde diğer illerde de bu yarışmaların yapılacağını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum BaşkanlığıGenç Afet GönüllüleriLiseProf. Dr. Hamit Hancı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5