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Genç Bilim İnsanı Ödülleri sahiplerini buldu

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı Yusuf Doğan bilimsel çalışmalara destek için verilen ödüllerini sonuçlarını açıkladı.

Genç Bilim İnsanı Ödülleri sahiplerini buldu

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı bilimsel çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Vakıf Başkanı Yusuf Doğan geleneksel hale gelen “Genç Bilim İnsanı Ödülleri”nin sonuçlarını açıkladı. Bu yıl yoğun bir katılımın gerçekleştiğine dikkat çeken Doğan sonuçlara ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

. 20 önemli isimden oluşan Değerlendirme Kurulu katılımcılar arasında birinciyi belirlemekte zorlandı. Bu nedenle ödülü iki aday arasında paylaştırdı.. Kurul ayrıca iki adaya da “ Teşvik Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

. Mehtap Tosun’nun “Zanaatın Etnisite, Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Bağlamında Çözülüşü: Türkiye, Mardin ve Trabzon’da Altın ve Gümüş İşlemeciliği” ile Vahdet Mesut Ayan’ın “Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye Medyası ve Tarihsel Blokun Dönüşümü” adlı çalışmaları ödüle değer bulundu.

. Kurul ayrıca Emine Türkmen’in “Türkiye’de Mülteci Çocuk Emeği: Şanlıurfa’da Çalışan Suriyeli Mülteci Çocuklar” ile Alican Çağrı Gökçek’in “Sınırların Ötesinde: Türkiye’de Denetimsiz Bir Grevin Mobilizasyonu” başlıklı çalışmalarına teşvik ödülü verilmesi kararı aldı.

. Daha önceki yıllarda Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapılan ödül töreninin bu yıl nasıl yapılacağı daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı Yusuf Doğan
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