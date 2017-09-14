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Genç Furkan'ın organları 3 kişiye umut olacak

- Giresun'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 3 hastaya nakledilecek - Baba Kadeş: - "Oğlum Furkan'ı kaybettim, başka bir Furkan kazanmak istedim"

Genç Furkan'ın organları 3 kişiye umut olacak

GİRESUN (AA) - Giresun'da, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Furkan Kadeş'in organları 3 kişiye umut olacak.

Espiye ilçesinde 12 Eylül'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 21 yaşındaki Kadeş'in beyin ölümü gerçekleşti.

Ailenin organları bağışlama kararı üzerine Kadeş'in uzman ekip tarafından alınan kalbi Ankara, böbreği Adana, karaciğeri ise Antalya'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Baba Yılmaz Kadeş, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu çok genç yaşta kaybettiğini söyledi.

Başka kişilerin yaşamasını isteyerek oğlunun organlarını bağışladıklarını belirten Kadeş, "Oğlum Furkan'ı kaybettim, başka bir Furkan kazanmak istedim. Hayata tutunacak insanları aileler bağrına bassın istedim. Bu durumda olan ailelerin de organlarını bağışlamasını istiyoruz." dedi.

Başhekim Mustafa Tolga Gürgen ise trafik kazası nedeniyle 2 gün önce hastaneye gelen Furkan Kadeş'in yoğun bakıma alındıktan sonra beyin ölümünün gerçekleştiğini ifade etti.

Hastanın ailesi ve yakınlarının, organ nakli konusunda ikna edildiğini dile getiren Gürgen, "Hastamızın kalbi, böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilecek. Böylece hastalarımız yeni hayat bulacak." şeklinde konuştu.

Giresun'da bu yıl 6 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydeden Gürgen, bunlardan 4'ünden nakil gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Gürgen, organ naklinin insanlara yeni bir hayat verdiğini vurgulayarak, bunun en büyük sevaplar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.


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