Genç iş insanlarının hedefi yurt dışı ve yeni pazarlar

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) üyeleri, gelecek yıl yurt dışı projelere ve yeni pazarlara odaklanmayı planlıyor.



GYİAD, üyelerinin 2019 yılına yönelik beklenti ve tahminlerinin yer aldığı anketin sonuçlarını açıkladı. 2019 Yılı Beklentileri Anketi'nde, genç iş insanlarına yatırım planları, ekonomiye ilişkin genel beklentileri, dolar kuru tahminleri ve enflasyon gibi konularda sorular yöneltildi.



AA muhabirinin anketten derlediği bilgilere göre, "2019 yılının işler açısından nasıl geçeceği" yönündeki soruya, üyelerin yüzde 38,7’si "2018 yılından iyi” yanıtını verdi.



GYİAD üyeleri, gelecek yıl özellikle yurt dışında olmak üzere yatırım yapma konusuna sıcak bakıyor. "Mevcut ve yeni iş alanlarında yeni yatırım planlıyor musunuz?" sorusuna üyelerin 3'te biri "evet" dedi.

"Firmaların 2019’da hangi konulara odaklanacakları" sorusuna yüzde 32,3'ü "yeni müşterilere ulaşma" yanıtını verdi. Yurt dışı projelerine odaklanacakların oranı yüzde 29, maliyet düşürmeye odaklanacakların oranı ise yüzde 25,8 oldu.





- "Ekonomi dışında en büyük risk dış politika"





Ekonomiye ilişkin 2019 beklentileri sorulduğunda, üyelerin yüzde 48,4’ü ekonomide sıkıntıların süreceğini düşündüklerini belirtirken, dengelenme ve iyileşme olacağını bekleyenlerin oranı yüzde 25,8 olarak kaydedildi. Türkiye ekonomisindeki 2019 büyüme beklentilerine bakıldığında, üyelerin yüzde 35’i yüzde 0-1 arası büyüme beklediklerini ifade ederken, küçülme beklentisi olan üyelerin oranı yüzde 29 oldu.



Genç yönetici ve iş insanlarının gündeminde olan bir başka başlık da gelecek yıl çözülmesine öncelik verilecek konular... Üyelerin yüzde 35’i döviz kurlarına istikrar kazandırılması gerektiğini belirtirken, yüzde 22,6'sı "iç talebin canlandırılmasını", yüzde 19,4'ü ise "ödeme ve alacak sorununun çözülmesine" öncelik verilmesini istiyor.



Ekonomi dışındaki risklere bakıldığında, üyelerin gündeminde dış politika yer aldı. "2019 yılında firma hedeflerinizin önünde ekonomi dışı alanlarda en önemli risk olarak neyi görüyorsunuz?" sorusuna üyelerin yüzde 35,5’i, "dış politikada (ABD, AB, Rusya İran ile) önemli sıkıntılar" yanıtını verdi. Tüketici enflasyonu için beklentilere bakıldığında ise üyelerin yüzde 61,3’ü yüzde 15-20 derken, yüzde 32,3'ü yüzde 20’nin üzerinde beklediğini belirtti.



2019 sonu dolar/TL beklentisi sorusuna üyelerin yüzde 64,5’i 6 lira ve üzeri, yüzde 25,8’i de 5,50 ila 6 lira arasında olacağı tahmininde bulundu.







- "Gümrük Birliği güncellemesi bir an önce yapılmalı"







GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Üyelerimizin ankete verdiği cevaplara bakıldığında, ekonomimizin çalkantılı dönemden çıkabilmesi için daha çok çalışmamız gerektiği aşikardır. Bilhassa orta gelir tuzağından kurtulmak için eğitim ve hukukta ciddi reformlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin güçlendirilmesinin ve Gümrük Birliği güncellemesinin bir an önce yapılmasının önemine işaret eden Savcı, "Ülkemizin yeni bir dönüşüm hikayesine ihtiyacı var. Bu da KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve işe katılımda kadın oranlarının artması ile mümkün görünüyor. 2019 yılı için genç iş dünyası olarak ülkemize güveniyor ve her koşulda çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.