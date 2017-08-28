Genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arkadaşıyla buluşmak için evinden çıkan 16 yaşındaki Gülcan Yüksek'ten 3 gündür haber alınamıyor.

Kayıp kızın babası Hüseyin Yüksek, gazetecilere yaptığı açıklamada, en son kızlarının 25 Ağustos cuma günü saat 13.00 sıralarında "Kız arkadaşımla buluşacağım." diyerek evden ayrıldığını ve kendisinden o günden bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Kızının telefon kullanmadığını ve akşam eve gelmeyince polis karakoluna kayıp başvurusunda bulunduklarını ifade eden baba Yüksek, şunları söyledi:

"Kızım Gülcan 4 çocuğumun en küçüğüdür. Ortaokulu bitirmiş, liseye kaydını yaptırmıştık. Geçtiğimiz cuma günü Şelale Mahallesi'ndeki evimizden öğle saatlerinde kız arkadaşıyla buluşmak üzere çıktı. Akşam eve gelmeyince tedirgin olduk. Tüm arkadaşlarını aradık ancak kendisine ulaşamayınca karakola başvurduk. Yaşı küçük, kaçırılmış olacağından şüpheleniyoruz. Hayatından da endişe ediyoruz. Görenlerin insanlık namına polise bilgi vermelerini istiyoruz."