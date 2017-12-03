Genç Memur-Sen yönetimi gazetecilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Genç Memur-Sen İstanbul yönetimi, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Cankurtaran Öğretmenevi'nde yapılan toplantıda Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen gençlik festivalinde gençlerle yapılan ''5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz'' anketinin sonuçları açıklanarak, değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Genç Memur-Sen İstanbul İl Başkanı İbrahim Aydınlı, İstanbul'un fark yaratan memur, bürokrat ve öğretim görevlisini seçecekleri kampanyalarını tanıttı.

İyi davranış sergileyen insanların popüler olmamasından dolayı davranışlarının desteklenmediği için o davranışların yok olduğuna dair bir inanış taşıdıklarını ifade eden Aydınlı, ödüllendirme mekanizmasının popülarite üzerine olduğunu ve bunun aşılamadığını belirtti.

Bu konuyla ilgili bir çalışma yaparak, işin içine özeli de katıp devlet bürokrasisindeki ve en alt kademedeki insanları ödüllendirebilecekleri bir kampanya düzenlemek istediklerini anlatan Aydınlı, ''Alanında olumlu yönde fark yaratan insanların ödüllendirilmesi gibi bir çalışma yapmak istiyoruz. Adanmış bir öğretmenin ödüllendirildiği, sıradan insanların da hikaye yazabildiğini ortaya çıkarmak için bir çalışma yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Aydınlı, İstanbul'un fark yaratan insanlarıyla ilgili gerçekleştirecekleri çalışmanın tanıtımını yaptıktan sonra, gazetecilerin çalışmayla ilgili fikirlerini aldı.

Genç Memur-Sen'in 35 yaş altı genç devlet memurlarını içine alan bir kurum olduğunu belirten Aydınlı, bununla sınırlı kalmadıklarını ve üniversitelerde Adem Kulübü (Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu) olarak örgütlendiklerini anlatarak, ''İstanbul'da bulunan 52 üniversitenin tamamında varız. Fakat tamamında faal ve aktif değiliz, bazılarında temsilci düzeyindeyiz. 17 üniversitede kulüp düzeyinde faaliyet gösteriyoruz. Üniversitelerdeki çalışmalarımız bizim tarafımızdan belirlenmekle beraber, öğrencilerden gelen verilere de açığız. Gençler gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen olmak istiyorlar.'' diye konuştu.

Liselerde aylık kitap okuma meclisleri yaparak lise öğrencileri üzerinde teşkilatlandıklarını ifade eden Aydınlı, ''Bir Bilenle Bilge Nesil'' projesini uyguladıklarını dile getirdi.

- '' '5 yıl sonra ben' anketiyle 4 bin 779 gençten veri aldık''

Mayıs ayında, 300 farklı sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf, üniversite ve belediyelerin katıldığı İstanbul Gençlik Festivali'ni düzenlediklerini anlatan Aydınlı, 400 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde ''5 yıl sonra ben'' etiketiyle bir anket çalışması yaptıklarını söyledi.

Her yaş grubundan insanın anket çalışmasına ilgi gösterdiğini belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız '5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz' konulu anket çalışmasıyla 4 bin 779 gençten veri aldık. Bireyler bu ankete gönüllü ve aktif olarak katıldı. Sosyal medyada da bu konuda etiket çalışmaları da yaptık. Buradan da ciddi veriler aldık. Bunların hepsini yorumladık ve değerlendirdik. Bu anketlere katılanlardan kişisel bilgi almadık, sadece demografik verileri aldık. Herkesin çekinmeden kendini nerede gördüğünü yazmasını istedik. Bu anket sonuçlarında sayısal anlamda az olmasına rağmen umudu artıran bir şey var. 'Ne olacağımı çok bilmem ama ben iyi insan olacağım' cevabını veren gençlerimiz vardı.''