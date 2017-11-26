Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Genç öğretmenin yaşamını yitirdiği trafik kazası

- Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen Merve Mercan Çelik'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Genç öğretmenin yaşamını yitirdiği trafik kazası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, kadın öğretmene çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı.

Öğretmen Merve Mercan Çelik'in (27) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi nedeniyle sürücü Gonca Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gonca Y. yönetimindeki otomobilin 19 Kasım'da Çağaloğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Merve Mercan Çelik, Edirne'nin Keşan ilçesinde dün toprağa verilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AtakumKadın öğretmenMerve Mercan ÇeliköğretmenSamsunTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5