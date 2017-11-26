Genç öğretmenin yaşamını yitirdiği trafik kazası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, kadın öğretmene çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı.
Öğretmen Merve Mercan Çelik'in (27) bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesi nedeniyle sürücü Gonca Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gonca Y. yönetimindeki otomobilin 19 Kasım'da Çağaloğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Merve Mercan Çelik, Edirne'nin Keşan ilçesinde dün toprağa verilmişti.