"Genç Sanatçılar ve Down Sendromlu Gençler El Ele" müzayedesi - Geliri, down sendromlu çocukların eğitimine bağışlanacak eserler açık artırmayla satışa sunuldu - Down Sendromu Derneği Başkanı Bilgin: - "Amacımız, farkındalık yaratmak, down sendromlu gençlerin okul hayatları bittikten sonra desteklenerek iş hayatına katılmalarını ve bu sayede toplumun içinde yer almalarını sağlamak"

28 Aralık 2017 Perşembe 11:15