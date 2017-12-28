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"Genç Sanatçılar ve Down Sendromlu Gençler El Ele" müzayedesi

- Geliri, down sendromlu çocukların eğitimine bağışlanacak eserler açık artırmayla satışa sunuldu - Down Sendromu Derneği Başkanı Bilgin: - "Amacımız, farkındalık yaratmak, down sendromlu gençlerin okul hayatları bittikten sonra desteklenerek iş hayatına katılmalarını ve bu sayede toplumun içinde yer almalarını sağlamak"

İSTANBUL (AA) - Down sendromlu çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla "Genç Sanatçılar ve Down Sendromlu Gençler El Ele" müzayedesi düzenlendi.

Online alışveriş ve iletişim platformu Art50 Sanatevi ile Down Sendromu Derneği'nce Hilton Bomonti Otel'de, "Genç Sanatçılar ve Down Sendromlu Gençler El Ele" konseptli müzayede yapıldı.

Art50.net'in 33 sanatçısının bağışladığı eserlerin satışa sunulduğu müzayedede, geliri down sendromlu çocukların eğitimine bağışlanacak eserler açık artırmayla satışa sunuldu.

Burada konuşan Down Sendromu Derneği Başkanı E. Gün Bilgin, sanatın iyileştirici ve şifalandırıcı özelliklerine inandığını belirterek, "33 genç sanatçı eserlerini derneğimize bağışladı. Birbirinden değerli ve güzel eserler açık artırmayla satılıyor. Amacımız farkındalık yaratmak, down sendromlu gençlerin okul hayatları bittikten sonra desteklenerek iş hayatına katılmalarını ve bu sayede toplumun içinde yer almalarını sağlamak." dedi.

Bilgin, iş koçu destekli istihdam programına yönelik bir çalışma yaptıklarını kaydederek, down sendromlu bireylere, toplum içindeki varlıklarına sahip çıkmak, iş hayatına aktarmak ve çalışan olarak üreten, üretken bir kimlik oluşturmaları için destek verdiklerini ifade etti.

"Hayat" temalı müzayedede Ahmet Rüstem Ekici, Ayşegül Karakaş, Azime Sarıtoprak, Baysan Yüksel, Begüm Mütevellioğlu, Ceyda Güler, Doğukan Çiğdem, Eda Emirdağ, Fatih Dülger, Genco Gülan, Görkem Dikel, Güliz Baydemir, Hadra Tanrıverdi Birecik, İpek Yeğinsü, Kajal, Merve Dündar, Özlem Paker, Saliha Yılmaz, Selçuk Fergökçe, Serenay Özen, Taşkın Esin, Tevfik Louis Akbaşlı, Yıldırım İnce gibi sanatçıların eserleri açık artırma ile derneğe destek vermek isteyen katılımcılara satıldı.

Müzayededen elde edilen gelir down sendromlu çocukların eğitimi için harcanacak.

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