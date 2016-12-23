ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Genç Sazendeler İcra Yarışması'nda ödül almaya hak kazananların isimleri belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, vefatının 100. yılında Tamburi Cemil Bey anısına gençler arasında Türk müziği çalgılarına rağbeti arttırmak, genç icracıların, kendilerini keşfetmeleri ve yeni üretimler ortaya koyabilmelerini teşvik etmek, yeni icracıların tanınmasını sağlamak amacıyla "Genç Sazendeler İcra Yarışması" düzenlendi.

Online gerçekleştirilen ön eleme sınavını geçen 20 finalist, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Güray, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Karakaya, TRT Koro Şefi Hasan Esen, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Yurdal Tokcan ve Emekli TRT Sanatçısı Fahrettin Yarkın'dan oluşan seçici kurul tarafından canlı olarak dinlendi.

Yapılan değerlendirme sonucunda Emine Bostancı (klasik kemençe), Tolga Karaaslan (ud), Deniz Şahin (tanbur), Furkan Topçu (ney), Gökhan Vural (bağlama) başarı; Eren Can Yıldız (bağlama), Cafer Sami Erdoğan (kanun), Kutay Azkur (keman), Muhammed Ceylan (ney) ve Mert Şen de (bağlama) mansiyon ödülünü kazandı.