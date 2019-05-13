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Genç tasarımcılar "Vodafone Yanımda" için yarıştı

- Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone Yanımda' uygulamamızla, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden sorunsuz karşılayabilmelerini hedefliyoruz. Müşterilerimizin talep ve önerileri doğrultusunda onlara en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz" - "Bu doğrultuda, ‘Vodafone Yanımda’ uygulamasındaki belli müşteri deneyimlerinin yeniden tasarlanmasını sağlamak üzere ‘Vodafone Designathon’ adıyla bir yarışma düzenledik"

Genç tasarımcılar
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İSTANBUL (AA) - Vodafone'un, müşteri uygulaması "Vodafone Yanımda"ya yeni özellikler kazandırmak üzere genç tasarımcılar arasında düzenlediği "Vodafone Designathon" dijital servis tasarımı yarışması sonuçlandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ilk üçe giren takımlara sırasıyla 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL’lik para ödülü sunulurken, tüm katılımcılara "Spotify Yıllık Üyelik" hediye edildi.

Vodafone Park’ta 2 gün süren yarışmada 46 genç tasarımcı 19 takım halinde mücadele etti. "Vodafone Designathon" yarışmasını Ezgi Dirik, Mustafa Terzioğlu, Mert Öztopkara’dan oluşan ECHO takımı birinci; Berilay Barbaros, Dilara Gül, Berivan Atik’ten oluşan Avengers takımı ikinci; Enes Aktaş, Durmuş Ahmet Kavcıoğlu, Mert Can Eyriyer’den oluşan X-Men takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

"Vodafone Designathon"da yarışan takımlar, "Vodafone Yanımda" uygulamasındaki belli müşteri deneyimlerini kullanıcı odaklı ve yenilikçi bir perspektifle baştan tasarladı.

Kodlamanın yapılmadığı yarışmada katılımcılar, sadece "Ödeme, Kullanımı Artırma, Satış, Online Mağaza ve Yurt dışı Deneyimi" gibi farklı senaryoların tasarımı üzerinde çalıştı. Yarışmanın birincisi ECHO, "satış" alanında geliştirdiği projeyle en yüksek puanı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, hızla dijitalleşen müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Müşterilerimizin bize en çok ihtiyacı olduğu anda yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. 'Vodafone Yanımda' uygulamamızla, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden sorunsuz karşılayabilmelerini hedefliyoruz.

Müşterilerimizin talep ve önerileri doğrultusunda onlara en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ‘Vodafone Yanımda’ uygulamasındaki belli müşteri deneyimlerinin yeniden tasarlanmasını sağlamak üzere ‘Vodafone Designathon’ adıyla bir yarışma düzenledik. Başta yarışmamızın birincisi ECHO olmak üzere tüm takımları kutluyoruz."

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