“Genç tüketicilerimiz sektörümüzün dijital gelişiminde itici güç”

İSTANBUL (AA)- Akbank Direkt Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, “Türkiye, Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak yeniliklere açık, genç ve dinamik bir ülke. Genç tüketicilerin çoğunlukta olmasının sektörümüzün dijital gelişiminde itici güç olduğunu görüyoruz.” dedi.



Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, Finans yayın grubu Euromoney son sayısında, Akbank’ın da aralarında bulunduğu Doğu ve Orta Avrupa bölgesinde ki bankaların uzun zamandır dijitalleşme konusunda batı ülkelerindeki sektör temsilcilerinden daha iyi performans gösterdiğine dikkati çekti.



Akbank’ın yenilikçi dijital çözümleri ve mobil bankacılıktaki başarılarından övgüyle söz eden Euromoney’e göre son yıllarda Akbank inovasyonda sektörün lideri haline geldi.



Yayınlanan yazıda bankacılığı bir üst seviyeye taşıdığı değerlendirilen ve bölgesinde lider konumda olan banka temsilcilerinin görüşlerine yer verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Direkt Genel Müdür Yardımcısı Ulutaş, banka olarak mobil bankacılığa çok erken girdiklerini, bu konuda öncülük ettiklerini ve bunun da yenilikçi dijital çözümlere ön ayak olduğunu kaydetti.





- “Yeniliklere açık ve dinamik ülkeyiz”





Ulutaş, Türkiye’nin Avrupa’da en büyük ve en genç nüfusa sahip, yeniliklere açık ve dinamik bir ülke olduğuna dikkati çekerek, “Genç tüketicilerin çoğunlukta olmasının sektörümüzün dijital gelişiminde itici güç olduğunu görüyoruz. Bu Akbank’ın da inovasyondaki başarısının anahtarı diyebiliriz. Türkiye'de inovasyon ABD'de olduğu gibi sadece teknoloji odaklı değil. Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini hedefleyen yaklaşımımızla Asya pazarına daha yakınız. Mobilin değerini anlayan ve teknolojiye yatırım yapan ilk banka olarak, bugün sektördeki en yüksek mobil penetrasyona sahibiz.” ifadelerini kullandı.



Akbank’ın inovasyona açık yaklaşımının başka bir göstergesinin de bankanın müşteri bağlılığına dair rakamlarından anlaşıldığını belirten Ulutaş, “Akbank dijital kanallarını kullananlar bu kanalları ayda ortalama 19 kere ziyaret ediyorlar. Tüketici kredilerinin yüzde 70’i ve kredi kartlarının yüzde 55’i artık dijital kanallarımız üzerinden veriliyor. Akbank olarak yapay zekâ gibi yeni teknolojilere de büyük yatırımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra, 2017 yılında Ripple ile ortaklaşa yeni teknolojiyi kullanarak uluslararası para transferleri sunan ilk banka olduk.” değerlendirmesini yaptı.



Hafta sonu modunun, pazartesi sabahı 9’daki modundan, alışveriş modunun, geleneksel bankacılık modundan çok farklı olabileceğini kaydeden Ulutaş şöyle devam etti:

" Canınız alışveriş yapmak istediğinde, bankacılık ürünleri ve yatırım seçenekleriyle dolu bir uygulamayı kullanmak istemezsiniz. Axess Mobil, müşterilere bir ruh hali seçmelerini sağlayarak tasarruf ürünlerinden tatil planlama hizmetlerine bu moda uygun farklı teklifler sunuyor. Yapay zekâ teknolojisi sayesinde, bu hizmet bugüne kadar benzeri görülmemiş bir kişiselleştirme düzeyi sağlıyor. Uygulama, müşterinin verileri temelinde binlerce farklı senaryo içinden alternatif bir uygulama yaratabilen bir analitik motorla desteklenmekte. Belirli bir anda karşınıza kaç tane farklı seçenek çıkabileceğini inanın ben bile bilmiyorum.”

Ulutaş, Akbank’ın, 2018 Mart ayında Enerjisa'nın ilk halka arz kapsamındaki hisse senetlerini cep uygulamasında satış arz ederek Türkiye’de yeni bir çığır açtıklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu teklifi borsaya kotasyon tarihinden sadece iki gün önce uygulamamıza koyduk fakat aldığımız cevap inanılmazdı. Topladığımız taleplerin dörtte üçü mobil kanallardan geldi ve talep sahiplerinin çoğu daha önce hiçbir kotasyon ve halka arza iştirak etmemiş müşterilerdi. Bunun tek sebebi de başvuruyu kolay ve rahat ulaşılabilir hale getirmemizdi.Türkiye’deki son ekonomik dalgalanmalara rağmen bankanın teknoloji yatırımlarını durdurma gibi bir plan ve niyeti bulunmadı. Piyasanın güncel durumu ışığında daha önemli gördüğümüz hizmetlere öncelik vereceğiz ancak genel anlamda yatırım tutarımızda hiçbir değişiklik yapmadık."