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Gençler, "15 Temmuz Marşı" ile İtalya'da sahne aldı

- Eyüp Kaymakamlığınca, ilçede yaşayan 11-17 yaş arası yetenekli çocukların bir araya gelmesiyle oluşturulan "Gönülden Gönüle Korosu" İtalya'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivali'ne katıldı

Gençler,

İSTANBUL (AA) - Eyüplü gençlerin oluşturduğu "Gönülden Gönüle Korosu" İtalya'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivalinde, aralarında 15 Temmuz Demokrasi Marşı'nın da bulunduğu repertuvarla sahne aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, koro, her yıl İtalya'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Halkoyunları Festivaline katıldı.

Repertuvarında 15 Temmuz Demokrasi Marşı da bulunan koro, birçok eserin seslendirildiği bir performans sergiledi.

Rusya, Slovakya, Romanya, İtalya, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, İspanya'dan da ekiplerin yer aldığı festivalde, "Gönülden Gönüle Korosu", "15 Temmuz Demokrasi Marşı", "Ederlezi", "Galanın Dibi", "Darıldın mı Gülüm Bana", "Hariklaki", "Roka Mandolina", "Felicita", "Kerimoğlu Zeybeği" ve "Salini Salini" gibi parçaları seslendirerek, izleyicileri coşturdu.

Festivale katılan Eyüp Kaymakamı Abdullan Dölek de "Sizlere Türkiye'den, İstanbul'dan selam ve sevgiler getirdim. Sizleri de İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

Koro, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek'in öncülüğünde geçen yıl oluşturulmuştu.

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15 Temmuz Demokrasi MarşıEyüp Kaymakamı Abdullan DölekGönülden Gönüle Korosu
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