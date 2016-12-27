Gençler Halep için tek yürek oldu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Halepli mazlumların yaralarını sarmak için seferber oldu.

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; "Halep Bizdir, Halep Bizdendir" başlığıyla 19 Aralık'ta başlattıkları ayni yardım kampanyası çerçevesinde 81 ilde esnaf ve vatandaşları ziyaret edeh gençler kampanyaya destek oluyor.

Gençler, topladıkları yardım malzemelerini kolilere yerleştiriyor.

KYK, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 686 yurtta misafir ettiği 500 binden fazla genciyle "Gönül Bağı" etkinlikleri adı altında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.

