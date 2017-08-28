Gençler kötü alışkanlıklara karşı sporla korunacak

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, ilçede yaşayan gençlerin kötü alışkanlıklara kapılmasını engellemek ve sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla spor tesisi yatırımlarına özel önem veriyor.

Görevlendirme yapılmasıyla hizmette atağa kalkılan Akdeniz Belediyesinde, tüm belediyecilik hizmetlerinde yoğun çalışmalar yürütülürken, ilçedeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması konusuna ise özel önem veriliyor.

Gençlerin iyi şekilde yetişmeleri için spora yönlendirilmesi gerektiği fikriyle yola çıkan yetkililer, mevcut tesislerin yenilenmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için harekete geçti.

Eski tesisler yenilenip güçlendirilirken, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda yürütülen çalışmayla da futbol, basketbol ve tenis alanlarında toplam 8 tesisin inşasına başlandı.

- "Gençlerin spor alışkanlığını yaygınlaştırmak istiyoruz"

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'in 350 bine yakın kişinin yaşadığı Mersin'in en stratejik ve merkezi ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede genç nüfusun da çok yoğun olduğunu anlatan Pamuk, "Bu gençlerimizin zararlı alışkanlıklara yönelmemesini istiyoruz. Kötü alışkanlıkları olanların da bundan kopmaları için spora yönelmeleri gerekiyor. Bu noktada belediye olarak bize ait mahalle ve semt spor sahalarını tamamen elden geçiriyoruz." dedi.

Tesislerin yenilenmesi ve yenilerinin kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Pamuk, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da gençlerin yararlanacağı tesislerin yapılmasına özel önem ve destek verdiğini ifade etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda modern tesisler inşa ettiklerini aktaran Pamuk, şöyle konuştu:

"Bize ciddi bir kaynak aktardılar. Şu anda amacımız en kısa sürede bu tesisleri yapıp gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunmak. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Eğitim dönemi başladığında da bu çalışmalar tamamen bitmiş olacak. Gençlerimizi oluşturacağımız kurslarla spora yönlendireceğiz. Hem yanlış insanlarla tanışmalarını önleyerek hem de yanlış uygulamalardan uzak tutarak gençlerin spor alışkanlığını yaygınlaştırmak istiyoruz. Tabii bu semt sahalarımızı sadece gençler değil tüm Akdeniz'de yaşayan vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir kompleks haline dönüştürüyoruz."

Pamuk, mahalle gezilerine çıktıklarında gençlerin tesis talepleri bulunduğunu kaydederek, inşaatlar tamamlandıkça gençlerin kendilerine gelip teşekkür ettiğini vurguladı.

Yatırımları sadece futbol ve basketbola sınırlı tutmadıklarının altını çizen Pamuk, "Farklı spor alanlarına ve etkinliklerine yönlendirmek adına altyapı çalışmalarımız var. Örneğin voleybol, badminton ve tenis sahalarımızı oluşturmaya başladık." dedi.

Pamuk, yenilenen tesislere ilginin çok yüksek olduğunu bildirerek, bunun da kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.