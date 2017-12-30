Gençlere örnek olmak için 45 yıldır koşuyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli beden eğitimi öğretmeni Yaşar Kanbir, gençlere örnek olabilmek için 45 yıldır koşuyor.

Öğretmeninin önerisi ile düzenli spora 12 yaşında başlayan ve emekli olana kadar da koşuya devam eden Kanbir, halen özel bir okulda öğretmenlik yapmaya devam ediyor.

Kanbir, AA muhabirine, 45 yıldır aralıksız her gün spor yaptığını anlattı. Kar, kış, yağmur, çamur demeden koştuğunu belirten Kanbir, her gün ortalama 10 kilometre koştuğunu bildirdi.

Yaşar Kanbir, "Spora 12 yaşında başladım. O zamanlar köy enstitülerinin devamı olan öğretmen okulu vardı. Beden eğitimi öğretmenimin sayesinde bu işe başladım. Bize o yıllarda okulun spor salonu devamlı açıktı. 'Ne yaparsanız yapın yeter ki spor yapın.' diyerek bizi spora başlattı. Biz de o mesajı aldık ve hala spor yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Gençlere örnek oluyorum"

Spor yaparak öğrencilerine ve gençlere örnek olduğunu belirten Kanbir, tüm vatandaşların sağlıklı yaşam için spor yapması gerektiğini söyledi.

Sporun sağlıklı yaşam açısından önemine değinen Kanbir, "Bir eğitimci olduğum için çocuklara, gençlere ve yetişkinlere örnek olmak için koşuyorum. Sporsuz bir millet ne dostluğu ne barışı ne de ilerlemeyi bilir. Spor her şeydir." dedi.



Gençlerin daha çok bilgisayar ve cep telefonları ile zaman geçirdiklerini ifade eden Kanbir, "Herkes koşmasa bile yürüyüş yapsın. Devletimiz her imkanı sunuyor. Beni görenler 'Bu insan bu işi bu yaşta yapıyorsa ben neden yapmayım?' diyor ve spora başlıyor. Bu beni gerçekten mutlu ediyor. Ben sağlığım el verdiğince koşmaya, örnek olmaya devam edeceğim. Gençlerimizi de spora her fırsatta davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Olimpiyatlara katılmayı istiyorum"

Kanbir, bir diğer hedefinin de olimpiyatlara katılmak olduğunu belirtti.

Türkiye'de bir dünya kupası kazandırmak istediğine dikkati çeken Kanbir, Türkiye'nin adını kros ile duyurmak istediğini anlattı.

Türkiye'nin kros branşında olimpiyatlarda bir başarısının olmamasının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Kanbir, "Zaman zaman Türkiye olarak bazen Avrupa'ya yarışlara gidiyoruz. Çok iyi dostluklar kuruyoruz. Çok güzel mesajlar veriyoruz, çünkü spordan daha güzel barış aracı yoktur. Bizler spor yaptığımız sürece dostluklar çok daha fazla çoğalıyor. Çok daha artıyor. Onun için koşmak, koşmak, koşmak diyorum." dedi.

Koşmayı çok sevdiğine dikkat çeken Kanbir, şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza şunu öneriyoruz, spor yapmak istiyorsak önce koş, koşmayı öğren. Hangi sporu yaparsan yap koşacaksın. Günümüzde bir hastalık çocuklarımız koşmayı istemiyor. Futbol takımlarını seyrediyorum çocukların en yapmak istemedikleri şey koşu. Koşmadan antrenman olmaz ki. Bende 17 yıl futbol oynadım en sevdiğimiz şey koşuydu. Çünkü koşanlar sahada daha diri kalıyordu. Onunda faydasını görüyorum. Biz yeri geldiğinde yalın ayak tarlada spor yaptık, koşu yaptık, ağırlık çalışması yaptık. Şimdi de büyük lastikle ağırlık yapıyorum. Niye? Çünkü güç veriyor. Antrenmanda güç almazsanız, kondisyon olmazsa başarı olmaz. Bunu gençler kabullenebilse çok daha başarılı olacağız. 80 milyonluk bir ülkeyiz maalesef olimpiyatlarda başarımız yok. Olimpiyatlara katılmayı istiyorum. Ülkemize olimpik başarı getirmek istiyorum."

Kanbir, katıldığı birçok yarışmada da dereceye girdiğini anlattı.

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem ise yaşına rağmen her gün spor yapan Kanbir'in gençlere örnek olduğunu söyledi.

Yaşar Kanbir'e gençlere örnek olmasından dolayı teşekkür eden Erdem, vatandaşları spor yapmaya davet etti.