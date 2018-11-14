Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Mustafa Rumeli
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

"Gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz"

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz"

banner17

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz." dedi.

Bakan Selçuk, bir otelde düzenlenen Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Değerlendirme Toplantısı'nda, yürütülen çalışmalarla Türkiye'de istihdamın artma, işsizliğin ise azalma eğiliminde olduğunu belirtti.

İşsizlikle mücadele kapsamındaki çalışmaların en önemlisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği olduğunu ifade eden Selçuk, Milli İstihdam Seferberliğiyle bir yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlandığını bildirdi.

İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından birinin arz ve talep uyumsuzluğu olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"İŞKUR tarafından yapılan İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz. Vatandaşlarımızı aktif iş gücü programlarından yararlandırarak, mesleksizlik ve vasıfsızlık sorunuyla mücadele ettik. Bu kapsamda, bu yılın 10 aylık bölümünde yaklaşık 409 bin vatandaşımız, mesleki eğitim kurslarımızdan, işbaşı ve girişimcilik eğitim programlarımızdan yararlandı. Bu programlarımızla iş gücünü hem bugünün hem de geleceğin mesleklerine hazırlanmanın yanında işverenler ile nitelikli çalışanları kavuşturmayı amaçlıyoruz."

Selçuk, etkili ve sürdürülebilir politikaların oluşturulabilmesi için sağlıklı verilerin varlığının önemine dikkati çekerek, "Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması da hem çalışma hayatında hem de nitelikli iş gücüne kavuşulmasında büyük bir değere sahip." diye konuştu.

İŞKUR'un iş gücü piyasasında arz ve talep arasındaki uyumu sağlamak için İşgücü Piyasası Araştırmasını periyodik olarak sürdürdüğünü vurgulayan Selçuk, bu çalışmanın, Avrupa'da da değerli ve kapsamlı bulunan çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

- "Geleceğin mesleklerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz"

İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya da toplantının çok önemli çıktılarının olacağını belirterek, araştırmanın, Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Kurumlarında çalışan iş ve meslek danışmaları tarafından 90 bin iş yerinde yapıldığını vurguladı.

Araştırmanın, Türkiye'de hangi ilde, sektörlerde ve mesleklerde ne kadar ihtiyacın olduğunu kendilerine gösterdiğini dile getiren Uzunkaya, "Biz, sadece bugünü kurtarma ve yönetmenin derdinde değiliz. İŞKUR olarak, geleceğin istihdam politikalarını da belirleyip, geleceğin mesleklerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçukİşgücü Piyasası AraştırmasıİŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1