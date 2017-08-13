Gençlerin tehlikeli oyunu

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nen Kandıra ilçesi Kerpe beldesindeki Kartal Kayaları, Kocaeli Valiliğinin getirdiği yasağa rağmen gençler tarafından "atlama tahtası" olarak kullanılıyor.

Sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen gençler, yüksekliği 20 metreyi bulan Kartal Kayaları'nı denize atlamak için tercih ediyor.

Üç tarafı sularla çevrili falez oluşumları, sıcaklardan bunalan adrenalin tutkunları için tehlikeli bir sıçrama tahtası işlevi görüyor.

Kocaeli Valiliği tarafından getirilen yasağa aldırış etmeyen adrenalin tutkunları, kayaların üzerinden denize atlayarak hem eğleniyor hem de serinliyor.

Sıcak yaz günlerinde gençlerin buluşma noktası haline gelen Kartal Kayaları'ndan Karadeniz'in serin sularına atlamak, en sevilen yaz aktiviteleri arasında yer alıyor.

Yüksekliği 20 metreyi aşan kayaların üzerine tırmanarak çıkan gençler, kendilerini Karadeniz'in serin sularına bırakıyor. Bu anları şaşkın bakışlarla izleyen vatandaşların adeta yürekleri ağzına geliyor.

Bazı vatandaşlar tarafından tehlikeli bir faaliyet olarak kabul edilen kaya atlayışı, zaman zaman acil müdahale gerektiren olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Kayaların ürkütücü boyutlardaki yüksekliği, daha önceden atlama tecrübesi olmayanlar ile doğru pozisyon ve tekniği bilmeyenler için hayati riskler barındırıyor.

Kayalardan atlayan 19 yaşındaki Abdullah Cici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayalardan atlamayı ağabeylerinden öğrendiğini söyledi.

Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kayalardan atlamaktan zevk aldığını dile getiren Cici, kayalara ilk defa geleceklerin çift olarak atlamalarının daha iyi olacağını kaydetti.

Cici, geçmiş yıllarda kayalardan atlayan birçok kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını sözlerine ekledi.



