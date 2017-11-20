MUĞLA (AA) - Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil,"Tarih din ve dil adama şahsiyet kazandırır onun için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Biz bugün 3 istiklal savaşı veriyoruz bunu asla hafife almayalım. 15 Temmuz bir işgal projesiydi, başarılı olsaydı bugün ülkede 10 milyon insan ölmüştü." dedi.

15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve milletin tarihi değerleri ile buluşması amacıyla Kültür Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Gençlerle Tarihin İzinde Şehzade Şehirler" projesi kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni" konferansı düzenlendi.

Program, Şehzadeler Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Daha sonra "Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni" konferansında konuşan Şimşirgil, Osmanlı tarihinin yanlış anlatıldığını söyledi.

Şimşirgil, film ve dizilerle tarih öğrenen bir neslin var olduğunu belirterek, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrrem Sultan'ı konu edinen dizinin her bölümünde yanlışlıklar tespit ettiğini ve televizyon programlarında gündeme getirdiğini anlatarak, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın hayatının yanlış anlatıldığını Hürrem Sultan'ın birçok önemli eser bıraktığını ve hayır yaptığını dile getirdi.

Konuşmasında Kanuni Sultan Süleyman'dan kesitler anlatan Şimşirgil, gençlerin tarihini iyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, milletin sadece tarihiyle değil, dili ve diniyle de oynandığını ifade ederek, "Tarih, dil, din, adama şahsiyet kazandırır. Onun için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Biz bugün 3 istiklal savaşı veriyoruz. Bunu asla hafife almayalım. 15 Temmuz bir işgal projesiydi, başarılı olsaydı bugün ülkede 10 milyon insan ölmüştü." dedi.

- "15 Temmuz darbe girişimi"

15 Temmuz'da milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıktığını anlatan Şimşirgil, şöyle konuştu:

"Çıktık dışarıya savaşı bitti zannetmeyin, savaş devam ediyor. Bugün istihbarat savaşları oluyor. Bu savaşı ya biz kazanacağız ya ABD kazanacak. Biz kaybedersek 100 yıl kendimize gelemeyiz. 15 Temmuz'da Cenabı Allah bize bir fırsat daha verdi. Biz kazanacağız ve o zaman ABD'nin süper güçlüğü bitecek."

Şimşirgil, vatandaşlardan dolar taşımamaları ve almalarını da isteyerek, "Cebinizde asla dolar taşımayın, dolar almayın. Dolar almak, taşımak ABD'ye güç verecektir. 20 yıldır Ortadoğu'da akan kandan bunlar sorumlu. Bu kanın hesabı sorulacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şimşirgil'e Muğla Kültür Turizm Müdür Vekili Filiz Mutlu tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.