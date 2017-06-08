KONYA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "Dış politikada yaşananlar ve son Katar mevzusu gösteriyor ki bir tek Türkiye var. İnşallah Türkiye'nin limanını, insanlığın son adası olan Türkiye'yi de kaybetmeyeceğiz." dedi.

Ecertaş, partisinin Konya İl Gençlik Kollarınca, Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençliğin Vefa İftarı" programında, ramazan ayının teşkilatlarda birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlar tarafından iftar buluşmaları düzenlendiğini belirten Ecertaş, ramazan dolayısıyla düzenlenen iftar programlarında eski dostların, aynı amaca hizmet etmiş yol arkadaşlarının birbirlerini görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Bazı diğer partilerde, insanların mevcut zaman diliminde birlikte çalıştığı insanlarla dahi yan yana gelemediğini, beraber iftar açamadığını dile getiren Ecertaş, "Bizim 15 yıl boyunca her 3 yılda bir yenilediğimiz, geliştirdiğimiz kadrolarımızla, toplu şekilde, daha büyüyen kitlelerle bu iftarları yapıyor olmamız dolayısıyla Rabbimize hamd etmemiz gerekiyor. İnşallah gün gelecek spor salonlarına da statlara da sığmayacağız ama inşallah AK Parti teşkilatları gençlik kollarıyla büyümeye, gelişmeye devam edecek." diye konuştu.

Ecertaş, AK Parti teşkilatlarının, ramazan ayı boyunca yurdun dört bir yanında iftar sofralara misafir olduğunu, vatandaşların dertlerini dinlediğini, sorunlara çözüm yolları aradığını kaydetti.

Ramazanın ayının aynı zamanda bir manevi iklim ayı olduğunu vurgulayan Ecertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan aynı zamanda da manevi açıdan kendimizi gözden geçirmemiz gereken bir aydır. Özellikle AK Parti teşkilatlarında anne babasıyla kırgın olan mutlaka yoktur ama akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla, kim olursa olsun bir gönül kırgınlığı varsa aramızda, bu ramazanı bir vesile kılalım. Bu ramazanın manevi iklimini kat be kat arttıracak olan gönül kırgınlıklarını bir bitirelim."

Ecertaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasıyla daha güçlü bir Türkiye'ye doğru yol alındığını, dünyanın her yerinde, özellikle mazlum coğrafyalarda Türkiye'nin anıldığını vurguladı.

Dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle de buluşup, onların dertlerini dinlediklerini ifade eden Ecertaş, şunları kaydetti:

"Söyledikleri tek şey var. O da 'Allah Türkiye'yi başımızdan eksik etmesin'. Son günlerdeki, özellikle dış politikada yaşananlar ve son Katar mevzusu gösteriyor ki, bir tek Türkiye var. İnşallah Türkiye'nin limanını, insanlığın son adası olan Türkiye'yi de kaybetmeyeceğiz."

"Gençliğin Vefa İftarı" programına Ecertaş'ın yanı sıra AK Parti Konya milletvekilleri Leyla Şahin Usta ile Halil Etyemez, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 31 İlçe Gençlik Kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.