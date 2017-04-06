"Gençlik Buluşması" konferansı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İsmail Emanet, "Bu yeni gelen sistem, sadece şu anda mevcut partilere veya hükümette olanlara değil, tam tersi muhalefet anlayışını da yeniden yapılandırarak, bu ülkenin güçlü hükümetlerle, güçlü muhalefetlerle çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak bir sistem." dedi.

TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliğince, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması" konferansında konuşan Emanet, önlerinde önemli bir referandumun olduğunu ve gençler olarak olayları iyi irdelemeleri gerektiğini söyledi.

"Evet"i iyi anlamaları gerektiğini belirten Emanet, "'Hayır'ın zaten vadettiği bir şey yok. 'Hayır', eski Türkiye'yi, koalisyon dönemini, çatışmayı temsil ediyor. Unutmayalım ki, bu süreci okuyabilmek için tarihsel süreçten bakmak lazım." ifadesini kullandı.

Emanet, mevcut sistemin iyi algılanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hepimizin yakından yaşadığı 7 Haziran süreci var. Bu ülkede yüzde 41 oy almış bir parti iktidar olamadı. Bir koalisyon da çıkmadı. Aylarca hükümet kurulamadı. Kim kaybetti? Ülke kaybetti. Kimin parası gitti? Bizim paramız gitti. İstikrar gitti, her şey altüst oldu. Yeni sistem, yasamayla yürütmeyi iyi bir şekilde ayıran ve bu ülkenin en büyük belası olan koalisyonlar dönemini kapatıp, istikrarın, yeniden güçlü Türkiye'nin inşasında en önemli adımı sunuyor. Eğer biri bu ülkenin başına gelecekse, sadece belli bir düşünceden olması yetmez. Bu ülkenin genelini kucaklayacak, bu milletin değerleriyle kucaklaşan, onların değerlerine hakaret etmeyen, onların değerlerini ayakların altına almayan bir anlayış olması lazım."





- "Gençlerimize yeni sistemde mutlaka yer vermemiz lazım"

Muhalefetin en büyük korkusunun yüzde 50 oy alamama olduğuna işaret eden Emanet, "Bu yeni gelen sistem, sadece şu anda mevcut partilere veya hükümette olanlara değil, tam tersi, muhalefet anlayışını da yeniden yapılandırarak, bu ülkenin güçlü hükümetlerle, güçlü muhalefetlerle çok daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak bir sistem." değerlendirmesinde bulundu.

Emanet, ülkenin 18-25 yaş arası şu anda 9 milyon gencinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu gençlerin doğrudan bir temsili var mı? Yok. 9 milyon Avrupa'da bir ülke demek. Ülkenin geleceğiyle, gençlerle ilgili konular konuşulacak, bir tane genç olmayacak. Diyorlar ki, 'Bu gençler askerlik yapmayacak.' 18 yaşını doldurduğunda gençler ehliyet alabiliyor, yola çıkıp araba sürebiliyor, asker oluyor, vatanı savunmaya gidebiliyor, oy verebiliyor. Ama seçilmeye gelince, 'yok'. Seçilmeye uygun görmüyorsunuz ama oy vermesine izin veriyorsunuz. Oy istemeye gelince 9 milyonun oyunu istemeyi biliyorsunuz. 'Bu gençlikten hiçbir şey olmaz, bunlar kendilerine bile bakamaz.' denen gençlik, 15 Temmuz'da sokağa indi, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıktı. İşte gençlik bu. Sorumluluk almak gerektiğinde, o sorumluluğu alan, gereğini yapan gençlik. Siz güçlü bir ülke olmak istiyorsanız, gençlerin ülkenin yönetiminde aktif olarak rol vermeniz lazım. Gençlerimize yeni sistemde mutlaka yer vermemiz lazım."

Bu sürecin herkesin gerçek yüzünü gösterdiğini dile getiren Emanet, bilgi kirliliğinin olduğu yerde gençlere büyük sorumluluk düştüğünü sözlerine ekledi.