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Gençlik liderlerine, bağımlılıkla mücadele eğitimi

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik liderlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi vermeye başladı

Gençlik liderlerine, bağımlılıkla mücadele eğitimi

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri her türlü bağımlılıktan korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçerek, gençlik liderlerine bağımlılıkla mücadele eğitimi vermeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitim programı kapsamında, uzman eğitmenler tarafından gençlik liderlerine eğitim veriliyor.

Toplantıda gençlik liderleri, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratacak ve etkin çözümler getirecek çalışmalar hakkında bilgilendiriliyor.

İlk olarak İzmir’de düzenlenen Gençlik Merkezleri Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi Toplantıları, 24 Kasım Cuma günü sona erecek. Gençlik merkezleri koordinatör ve müdürleriyle 81 ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürleri başta olmak üzere binin üzerinde katılımcı eğitimde yer alacak.

Toplantıda görev alan uzmanlar, 18-35 yaş arası her 20 gençten birinin madde bağımlısı olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ailesinden, yakın çevresinden sevgi ve ilgi görmeyen gençler, bu boşluğu farklı yerlerde doldurmanın peşine düşüyor. Önemli olan gençlerimizin bağımlı olmadan önce yanlarında olmak ve bu yola hiçbir zaman başvurmamalarını sağlamak. Bağımlı hale gelmiş gençlerimiz için de onları en doğru şekilde bu illetlerden nasıl uzaklaştırabiliriz bunun yolunu arayacağız. Bu mücadele, topyekun bir milletin, bir memleketin var olma hususunda etrafında buluşulması gereken bir seferberlik çağrısıdır."


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