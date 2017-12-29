"Gençlik Şühedanın İzinde" yürüyecek





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yıl dönümünde "Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde düzenleyeceği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları"nda binlerce genç, yürüyüş yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Sarıkamış Şehitleri'ni Anma etkinlikleri, 5-7 Ocak 2018 tarihlerinde, başta Sarıkamış olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında, 7 Ocak'ta başta Sarıkamış olmak üzere tüm illerde "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Anma Yürüyüşü düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gencin, şanlı ecdadını anacağını belirterek, "Sadece Sarıkamış'ta değil, ülkemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz anma programlarıyla gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacak. Fedakar ecdadını ve şehitlerini anacak." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ta düzenlenecek anma programı, 5 Ocak Cuma günü şehit ve gazi aileleri onuruna verilecek yemekle başlayacak. Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'nde okunacak mevlidin ardından, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda bir anma programı düzenlenecek ve sonrasında da meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek.

Anma programının ikinci günü 6 Ocak'ta ise Bakan Bak, kardan heykeller sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Aynı günün akşamında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek.

Etkinliğin son gününde, 7 Ocak Pazar günü ise Kızılçubuk Zirve ile Yukarı Sarıkamış Şehitliği arasında, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ndeki anma töreni sonrası, 103. Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programları, SOLOTÜRK gösterisi ile sona erecek.