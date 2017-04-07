Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe" sözlerine ilişkin, "Darbenin kontrollüsü, kontrolsüzü mü olur? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Kendisi kontrollü ortama kaçtı da ondan dolayı böyle söylüyor. Biz milletin içindeydik, biz milletimizle beraberdik. Neredeydi Kılıçdaroğlu? Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçtı." dedi.

Bakan Kılıç, 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen mitingde, 16 Nisan günü geldiğinde Türkiye'nin 1,5 ay içinde atılan iftiralar, söylenen yalanlara cevabını sandıkta vereceğini belirtti.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözlerine tepki gösteren Kılıç, şöyle konuştu:

"Bozkurt, 'Samsun'dan çıkarız İzmir'den 'evet' diyenleri denize dökeriz.' diyor. Ya sen kimi denize döküyorsun, hadsiz. Bu milletin evlatları İzmir'den, kendisinin geleceğini karatmaya çalışanları denize dökecek. Sen milletin evlatlarını fikrinden dolayı mı 'denize dökeceğim' diyorsun. Bu adama haddini bildirmek inşallah 16 Nisan'da Samsun'dan başlayarak, tüm Türkiye'ye nasip olacak. Bozkurt bir de 'Samsun'dan başlayacağım' diyor ya... Seni Samsun'a değil, karadan, havadan, denizden sokmazlar. Senin zaten bu kafayla buraya yolun da düşmez, bu kafayla yolunu da bulamazsın. Ben daha önce de söyledim, istifa et, istifa. Bu kafayla milletvekilliği de olmaz, bu kafayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sen kimseyi temsil edemezsin."

- "Kendisi kontrollü ortama kaçtı da ondan dolayı böyle söylüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz gecesi kontrollü bir darbeydi" sözlerini de eleştiren Bakan Kılıç, "Yazıklar olsun sana. 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbeciler bu ülkenin evlatlarını, bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin demokrasisini, TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve Başbakanlığı bombaladı. Ateş altına aldılar, helikopterlerle, uçaklarla ateş ettiler. Bunun neresi kontrollü. Darbenin kontrollüsü, kontrolsüzü mü olur? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Kendisi kontrollü ortama kaçtı da ondan dolayı böyle söylüyor. Biz milletin içindeydik, biz milletimizle beraberdik. Neredeydi Kılıçdaroğlu? Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçtı. Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten çıktı darbecilerin arasından geçip İstanbul'a geldi, meydanlara çıktı, milletiyle beraber miydi her zaman olduğu gibi? Sen neredeydin Sayın Kılıçdaroğlu?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 3-4 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Diktatörlüğe özeniyor" dediğini aktaran Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Her bulduğu fırsatta Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyeceksin, sana yüklenince bozulacaksın. Yok öyle yağma. Sen kimsin. Haddini bil. Sen 7 seçim kaybettin hala koltuğunda oturuyorsun. 12'den fazla seçim kazanmış Recep Tayyip Erdoğan'a ne diyorsun, 'Diktatör.' Bu millet sana 16 Nisan'da cevabını verecek, ondan sonra bakalım o koltukta oturabilecek misin? 7 seçim kaybetti, türünün tek örneği. Dünyada bu kadar seçim kaybeden parti genel başkanı yok ama adam olan orada oturmaz zaten."

Kılıç, Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra şahlanacağını vurgulayarak, "Kılıçdaroğlu, 'Sayın Binali Yıldırım Sayın Cumhurbaşkanımızı uzaktan görürse, bütün düğmelerini iliklermiş' dedi. Haddini bil, ayıp. Senin kimin önünde düğme iliklediğini biz gördük, biz biliyoruz. Sayın Binali Yıldırım Mecliste, 'Eğer bu ülkenin geleceği için ise Binali değil, bin Ali feda olsun' dedi. Sana öyle bir ders verdi ki Sayın Kılıçdaroğlu ama sen hala anlamıyorsun. Mesele koltuk değil, adam olmak adam. Bu ülkenin evladı olmak, bu ülkeye hizmeti en iyi şekilde yapmak." değerlendirmesinde bulundu.



