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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de

- Bakan Bak: - "Bu vatanı vatan yapan toprağa düşen şehit kanlarıdır. Bunu 15 Temmuz'da gördük, şimdi yapılan mücadelede de görüyoruz. Bu millete asla diz çöktürülemez, boyun eğdirilemez" - 9. Formulaz Tahta Araba Yarışları'na katılan Bakan Bak, tahta araba ile bir süre sürüş yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu vatanı vatan yapan toprağa düşen şehit kanlarıdır. Bunu 15 Temmuz'da gördük, şimdi yapılan mücadelede de görüyoruz. Bu millete asla diz çöktürülemez, boyun eğdirilemez." dedi.

Bakan Bak, beraberinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ile Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası'nda, Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen yayla şenliklerine katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, her zaman tek devlet, tek bayrak ve tek vatan dediklerini anımsatarak, "Bu toprakları koruyan ve şu anda bu toprakların sınırlarında bu ülkeye kastetmek isteyenlere karşı operasyonlarda bulunan kahraman askerlerimiz ve polislerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize rahmet olsun, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Yayla şenliklerinde şehitler için gökyüzüne balonlar bırakılacağını dile getiren Bak, "Onlar için dua edelim çünkü bu vatanı vatan yapan toprağa düşen şehit kanlarıdır. Bunu 15 Temmuz'da gördük, şimdi yapılan mücadelede de görüyoruz. Bu millete asla diz çöktürülemez, boyun eğdirilemez. İşte bunun teminatı Rizeliler ve tüm milletimizdir." diye konuştu.

Rizelilerin gittikleri her yere heyecan ve güç verdiklerine işaret eden Bak, Ovit Tüneli'nin bitmesiyle bölgenin kaderinin de değişeceğini vurguladı.

Bak, Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini, Rize'de de güzel projeler yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Havaalanı, Ovit Tüneli tamamlanıyor ve Rize bir turizm merkezi olacak. Bunun peşinden kayak ve turizm merkezleriyle Rize'miz büyümeye devam edecek. Bu projeleri takip eden ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her şey büyüyen ve gelişen Türkiye için."

Konuşmasının ardından Bakan Bak'a, katılım ve katkılarından dolayı Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ekşi tarafından plaket ve tablo hediye edildi.

- Tahta araba ile sürüş yaptı

Buradaki ziyaretlerinin ardından Ardeşen'e giden Bak, ilçeye bağlı Tunca beldesinde düzenlenen 9. Formulaz Tahta Araba Yarışlarına katıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bak, bindiği tahta araba ile bir süre yarışma güzergahında sürüş yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Bak, çocukluğunda da tahta arabalara bindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amcamın oğlu marangozun yanında çalışıyordu. Bize ilk öğrettiği tahta ve tekerlekli bir araba yapmaktı. Onlar o zaman bu tip araçları sürüyordu. Çocukluğumuzda böyle eğlencelerimiz vardı bizim. Şimdi çocuklarımız hazır oyuncaklara biniyor ama onlara bu gelenekleri öğretmemiz lazım. Keyifliydi ve güzel bir eğlenceydi. Formulaz yoluna devam ediyor."

Organizasyonda emeği geçenlere ve sponsor firmaya teşekkür eden Bakan Bak, "Ben sponsor firmaya da teşekkür ediyorum. Hem bölgemizi hem de Karadeniz'i tanıtıyor. Rize'mizde önemli bir turizm potansiyeli var. Havalimanının tamamlanmasıyla beraber güzel etkinliklerle tüm dünyayı Karadeniz'in güzellikleriyle buluşturacağız." dedi.


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